Россиян предупредили о смертельной опасности менингококковой инфекции
Врач Осипов предупредил о смертельной опасности менингококковой инфекции
В Подмосковье зафиксирована резкая вспышка менингококковой инфекции. Обложка © freepik
В Московской области зафиксирована резкая вспышка смертельно опасной менингококковой инфекции, предупредил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его данным, заболеваемость в регионе выросла в шесть раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что болезнь может проявляться в форме как простого насморка или бронхита, так и тяжёлого поражения мозга из-за менингококкового энцефалита. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, а страдают от неё и дети, и взрослые.
«При инфекции нарушается свёртываемость крови, потому что вирус оказывает токсическое действие на кровь, и заболевание имеет достаточно высокую летальность, особенно у детей раннего возраста. Поэтому при появлении первых признаков — повышения температуры, быстро распространяющейся сыпи — нужно сразу обращаться к врачу», — отметил эксперт.
Ранее Life.ru сообщил, что некий вирус мучает россиян кашлем с кровью и сильным жаром. Позже выяснилось, что опасные симптомы взывает микоплазменная пневмония. Врач предупредила, что данный недуг чаще всего поражает детей и молодёжь. В свою очередь вирусолог назвала группы риска по микоплазменной пневмонии. Туда вошли и пожилые люди.