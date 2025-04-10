Россиян предупредили о смертельной опасности менингококковой инфекции

В Московской области зафиксирована резкая вспышка смертельно опасной менингококковой инфекции, предупредил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его данным, заболеваемость в регионе выросла в шесть раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что болезнь может проявляться в форме как простого насморка или бронхита, так и тяжёлого поражения мозга из-за менингококкового энцефалита. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, а страдают от неё и дети, и взрослые.