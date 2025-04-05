В России оценили риск эпидемии лихорадки чикунгунья вслед за Францией

В РФ случаев заболевания лихорадкой чикунгунья не выявлено, в стране есть тест-системы для быстрой диагностики этого заболевания. Об этом сообщает Роспотребнадзор и отмечает, что не видит рисков эпидемии в стране.

«На территории РФ случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — подчеркнули в службе.

Там указали на отсутствие условий в России для циркуляции возбудителя в популяции комаров-переносчиков. По данным Роспотребнадзора, в мире с начала года зафиксировано около 100 тысяч случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, приобретённых локально. Кроме того, 19 завозных случаев зарегистрированы на Тайване, Австралии, Чили и Германии.

В России же действует система «Периметр», позволяющая оперативно выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор рекомендует гражданам, посещающим регионы, где распространена лихорадка чикунгунья, соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки на окна.