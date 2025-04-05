В России оценили риск эпидемии лихорадки чикунгунья вслед за Францией
Роспотребнадзор: На территории РФ не выявлены случаи лихорадки чикунгунья
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В РФ случаев заболевания лихорадкой чикунгунья не выявлено, в стране есть тест-системы для быстрой диагностики этого заболевания. Об этом сообщает Роспотребнадзор и отмечает, что не видит рисков эпидемии в стране.
«На территории РФ случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — подчеркнули в службе.
Там указали на отсутствие условий в России для циркуляции возбудителя в популяции комаров-переносчиков. По данным Роспотребнадзора, в мире с начала года зафиксировано около 100 тысяч случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, приобретённых локально. Кроме того, 19 завозных случаев зарегистрированы на Тайване, Австралии, Чили и Германии.
В России же действует система «Периметр», позволяющая оперативно выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор рекомендует гражданам, посещающим регионы, где распространена лихорадка чикунгунья, соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки на окна.
Симптомы чикунгуньи включают лихорадку, интенсивную боль в суставах, мышечную боль, тошноту, усталость, сыпь и отёки суставов. Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут распространять другие вирусы, в частности, лихорадку Денге. В настоящее время не существует ни вакцины, ни специфического лечения против заболевания.
Ранее появилась информация о распространении среди россиян уже известной вирусной инфекции, сопровождающейся кашлем с кровянистыми выделениями и высокой температурой. Как выяснилось, причиной этих симптомов является микоплазменная пневмония. Медики отмечают, что заболевание наиболее часто диагностируется у детей и молодых людей. Однако, по мнению вирусологов, в группу риска также входят и пожилые пациенты.