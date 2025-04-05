Власти Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи на Реюньоне

Французские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на острове Реюньон, где за последние восемь месяцев зарегистрировано более 20 тысяч случаев лихорадки чикунгунья. Региональное агентство здравоохранения (ARS) активировало «белый план» в университетской больнице, что позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы для борьбы с быстро распространяющимся вирусом. Об этом сообщает France Bleu.

Эта чрезвычайная мера, впервые применённая на острове во время пандемии CoViD-19 в январе 2022 года, предусматривает развёртывание дополнительных коек, перераспределение медицинского персонала и усиление эпидемиологического контроля. Лихорадка чикунгунья, передающаяся через укусы комаров вида Aedes, вызывает высокую температуру, сильные боли в суставах и мышцах, а в некоторых случаях может привести к серьёзным осложнениям.