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31 марта, 14:13

В Минздраве напомнили о причинах появления крови в мокроте, не связанной с «новым вирусом»

Инфекционист Минздрава назвал кровь при откашливании одним из симптомов ОРВИ

Кровь в мокроте может возникнуть из-за интенсивного кашля. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Кровь в мокроте может возникнуть из-за интенсивного кашля. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Кровь при отхаркивании и повышенная температура могут указывать на острое респираторное заболевание, признаками некого «нового вируса» эти симптомы не являются. Такое заявление в беседе с журналистами сделал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Он пояснил, что в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга в стране не было обнаружено новых вирусов или значительных мутаций известных вирусов. Симптомы, упомянутые в СМИ, могут быть связаны с такими заболеваниями, как бронхит или пневмония, вызванными различными патогенами, активными в период эпидемий. Кровь в мокроте часто возникает из-за сильного кашля, и в любом случае при появлении таких симптомов важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России по респираторным инфекциям, включая ОРВИ и CoViD-19, остаётся стабильной, с тенденцией к снижению заболеваемости. В Москве ситуация также контролируется.

Чуланов подчеркнул важность своевременного обращения к врачу, особенно для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей. Он также рекомендовал соблюдать профилактические меры: носить маски в общественных местах, избегать близких контактов с заболевшими, регулярно мыть руки и проветривать помещения. Умеренная физическая активность и сбалансированное питание способствуют укреплению иммунной системы.

Врач собрала «досье» на микоплазменную пневмонию, которая заставляет россиян кашлять кровью
Врач собрала «досье» на микоплазменную пневмонию, которая заставляет россиян кашлять кровью

Вирус микоплазменной пневмонии вновь косит россиян. На этот раз к симптомам помимо высокой температуры добавился изнуряющий кровавый кашель. Как уберечься от вируса и чем лечить — в материале Life.ru.

Оксана Попова
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