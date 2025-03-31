В Минздраве напомнили о причинах появления крови в мокроте, не связанной с «новым вирусом»

Кровь при отхаркивании и повышенная температура могут указывать на острое респираторное заболевание, признаками некого «нового вируса» эти симптомы не являются. Такое заявление в беседе с журналистами сделал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Он пояснил, что в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга в стране не было обнаружено новых вирусов или значительных мутаций известных вирусов. Симптомы, упомянутые в СМИ, могут быть связаны с такими заболеваниями, как бронхит или пневмония, вызванными различными патогенами, активными в период эпидемий. Кровь в мокроте часто возникает из-за сильного кашля, и в любом случае при появлении таких симптомов важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России по респираторным инфекциям, включая ОРВИ и CoViD-19, остаётся стабильной, с тенденцией к снижению заболеваемости. В Москве ситуация также контролируется.

Чуланов подчеркнул важность своевременного обращения к врачу, особенно для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей. Он также рекомендовал соблюдать профилактические меры: носить маски в общественных местах, избегать близких контактов с заболевшими, регулярно мыть руки и проветривать помещения. Умеренная физическая активность и сбалансированное питание способствуют укреплению иммунной системы.