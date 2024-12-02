Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму В России растёт заболеваемость микоплазменной пневмонией среди взрослых и детей. Что это за заболевание, как его отличить, какие существуют методы лечения, рассказывает Life.ru. 2 декабря, 13:33 Микоплазменная пневмония постепенно накрывает Россию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Микоплазменная пневмония в России в этом году распространяется несколько быстрее. В сравнении с 2023 годом заболеваемость этим недугом выросла почти в четыре раза. Если в прошлом году в период с октября по декабрь микоплазменная пневмония была выявлена у 4,9% пациентов, то за аналогичный промежуток времени текущего года (без декабря) данный показатель вырос до 19,6%.

Вспышки данного заболевания наблюдаются в разных регионах страны. И одна из главных проблем заключается в том, что болезнь имеет скрытую форму и люди, не подозревая о своём состоянии, не принимают мер к самоизоляции, тем самым способствуя распространению инфекции.

Что такое микоплазменная пневмония

Микоплазменная пневмония представляет собой заболевание, вызванное микроорганизмами, известными как микоплазмы. Фото © Wikipedia

Микоплазменная пневмония представляет собой заболевание, вызванное микроорганизмами, известными как микоплазмы. Эти прокариоты хотя и классифицируются как бактерии, отличаются отсутствием клеточной стенки. Микоплазмы могут инфицировать разнообразные органы и ткани человека, что приводит к различным заболеваниям, включая пневмонию, бронхит, фарингит и уретрит.

Какие бывают пневмонии

Согласно международной классификации болезней, существуют следующие типы пневмонии: неклассифицированная вирусная пневмония (включая аденовирусную и другие);

пневмококковая пневмония;

пневмония, вызванная гемофильной палочкой;

неклассифицированная бактериальная пневмония, вызванная клебсиеллой, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками, кишечной палочкой, а также микоплазмой;

пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, такими как хламидия;

невмония, развивающаяся на фоне различных заболеваний (например, актиномикоз, сибирская язва, бронхит и т.д.);

пневмония без уточнения возбудителя.

Эта классификация, как вы могли понять, основывается на типе возбудителя, вызвавшего воспаление лёгких.

Микоплазменная пневмония — симптомы

Микоплазменная пневмония у взрослых проявляется рядом симптомов. К ним относятся поражения верхних дыхательных путей, такие как назофарингит и ларингит. У пациентов могут возникать заложенность носа, сухость в горле и осиплость голоса.

У пациентов могут возникать заложенность носа, сухость в горле и осиплость голоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Нередко может ухудшаться состояние здоровья, что проявляется в повышении температуры, общей слабости и потливости. Кашель, характерный для микоплазменной пневмонии, способен продолжаться долго, обычно от 10 до 15 дней, и зачастую бывает очень сильным и изнуряющим, с незначительным выделением мокроты. В некоторых случаях он может стать хроническим и длиться больше месяца.

Кожные высыпания, мышечные боли, расстройства пищеварения, проблемы со сном, головные боли и онемение бывают при данном виде пневмонии, но намного реже.

Иногда микоплазменная пневмония может привести к фибринозному или экссудативному плевриту и усугубить обструктивный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями лёгких.

Как правило, симптомы микоплазменной пневмонии исчезают самостоятельно в течение 7–10 дней, однако есть риск прогрессирования в смешанную форму пневмонии с возможным присоединением вторичной инфекции. Также могут возникнуть осложнения, включая миелит, энцефалит, менингит и другие.

Микоплазма у детей

Инкубационный период может длиться от нескольких дней до месяца, а болезнь нередко протекает вовсе без каких-либо признаков. При поражении исключительно верхних дыхательных путей у детей с микоплазменной пневмонией симптомы чаще всего схожи с обычными проявлениями ОРВИ:

дискомфорт в горле, проявляющийся в виде зуда или боли;

заложенность носа;

повышение температуры до 37–38 градусов;

чувство общей слабости и мышечная ломота;

сухой кашель;

возможные расстройства в желудочно-кишечном тракте (тошнота, боль в животе, нарушение стула).

Основной признак микоплазменной пневмонии — это продолжительный кашель, который порой длится от 10 до 15 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Каких-либо специфических симптомов у микоплазменной пневмонии нет. Основной признак — это продолжительный кашель, который порой длится от 10 до 15 дней. Симптомы могут проявляться волнообразно: сначала усиливаться в течение 2–7 дней, а затем постепенно уменьшаться. При этом пациент остаётся источником инфекции, поэтому крайне важно завершить курс лечения и только после полного выздоровления возвращаться к обычным социальным взаимодействиям.

В случае развития микоплазменной пневмонии симптомы становятся более выраженными: температура достигает 38–39 градусов, появляется характерный микоплазменный кашель — интенсивный, способный вызвать рвоту, приступообразный, с выделением белой или гнойной мокроты. Общее состояние пациента заметно ухудшается: он испытывает слабость, озноб, при кашле возникает боль в груди, а также появляются тошнота и рвота.

Микоплазменная пневмония — лечение

Лечение микоплазменной пневмонии требует применения специфических препаратов, так как микоплазмы не имеют клеточной оболочки и устойчивы к пенициллинам и цефалоспоринам. При остром воспалении пациенты должны быть госпитализированы, им необходимо соблюдать постельный режим, получать полноценное питание и достаточное количество жидкости.

Основные препараты для лечения включают макролиды (особенно для беременных и детей), тетрациклины и иногда фторхинолоны, нередко с началом внутривенной или внутримышечной терапии антибиотиками. Курс лечения длится не менее двух недель для предотвращения рецидивов. В дополнение применяются средства для расширения бронхов и разжижения мокроты. В процессе восстановления эффективны дыхательная гимнастика, физиопроцедуры, массажи и лечебная физкультура, а также санаторно-курортное лечение.

Почему возникает пневмония

Главной причиной развития пневмонии является инфекционный агент — бактерии, вирусы и грибы. Фото © Freeik

Главной причиной развития пневмонии является инфекционный агент. Чаще всего это бактерии, реже — вирусы и грибы. Проникновение этих микроорганизмов в лёгкие вызывает активацию иммунной системы и запуск воспалительного процесса, который направлен на устранение патогенов. Однако в процессе борьбы организма с инфекцией происходит повреждение собственных тканей, включая лёгкие, что и приводит к развитию пневмонии.

Микоплазменная пневмония — профилактика

Чтобы предотвратить заражение микоплазменной инфекцией дыхательных путей, следует придерживаться тех же советов, что дают во время эпидемий гриппа и ОРВИ. Избегайте мест с большим количеством людей.

Не общайтесь с инфицированными.

Используйте одноразовые маски.

Обязательно соблюдайте нормы гигиены.

Следите за режимом дня.

Питайтесь разнообразно и сбалансированно.

Проветривайте помещения и проводите время на свежем воздухе.

Авторы Андрей Ананьев