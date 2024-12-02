Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму
В России растёт заболеваемость микоплазменной пневмонией среди взрослых и детей. Что это за заболевание, как его отличить, какие существуют методы лечения, рассказывает Life.ru.
Микоплазменная пневмония постепенно накрывает Россию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert
Микоплазменная пневмония в России в этом году распространяется несколько быстрее. В сравнении с 2023 годом заболеваемость этим недугом выросла почти в четыре раза. Если в прошлом году в период с октября по декабрь микоплазменная пневмония была выявлена у 4,9% пациентов, то за аналогичный промежуток времени текущего года (без декабря) данный показатель вырос до 19,6%.
Вспышки данного заболевания наблюдаются в разных регионах страны. И одна из главных проблем заключается в том, что болезнь имеет скрытую форму и люди, не подозревая о своём состоянии, не принимают мер к самоизоляции, тем самым способствуя распространению инфекции.
Что такое микоплазменная пневмония
Микоплазменная пневмония представляет собой заболевание, вызванное микроорганизмами, известными как микоплазмы. Фото © Wikipedia
Микоплазменная пневмония представляет собой заболевание, вызванное микроорганизмами, известными как микоплазмы. Эти прокариоты хотя и классифицируются как бактерии, отличаются отсутствием клеточной стенки. Микоплазмы могут инфицировать разнообразные органы и ткани человека, что приводит к различным заболеваниям, включая пневмонию, бронхит, фарингит и уретрит.
Какие бывают пневмонии
Согласно международной классификации болезней, существуют следующие типы пневмонии:
- неклассифицированная вирусная пневмония (включая аденовирусную и другие);
- пневмококковая пневмония;
- пневмония, вызванная гемофильной палочкой;
- неклассифицированная бактериальная пневмония, вызванная клебсиеллой, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками, кишечной палочкой, а также микоплазмой;
- пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, такими как хламидия;
- невмония, развивающаяся на фоне различных заболеваний (например, актиномикоз, сибирская язва, бронхит и т.д.);
- пневмония без уточнения возбудителя.
Эта классификация, как вы могли понять, основывается на типе возбудителя, вызвавшего воспаление лёгких.
Микоплазменная пневмония — симптомы
Микоплазменная пневмония у взрослых проявляется рядом симптомов. К ним относятся поражения верхних дыхательных путей, такие как назофарингит и ларингит. У пациентов могут возникать заложенность носа, сухость в горле и осиплость голоса.
У пациентов могут возникать заложенность носа, сухость в горле и осиплость голоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima
Нередко может ухудшаться состояние здоровья, что проявляется в повышении температуры, общей слабости и потливости. Кашель, характерный для микоплазменной пневмонии, способен продолжаться долго, обычно от 10 до 15 дней, и зачастую бывает очень сильным и изнуряющим, с незначительным выделением мокроты. В некоторых случаях он может стать хроническим и длиться больше месяца.
Кожные высыпания, мышечные боли, расстройства пищеварения, проблемы со сном, головные боли и онемение бывают при данном виде пневмонии, но намного реже.
Иногда микоплазменная пневмония может привести к фибринозному или экссудативному плевриту и усугубить обструктивный синдром у пациентов с хроническими заболеваниями лёгких.
Как правило, симптомы микоплазменной пневмонии исчезают самостоятельно в течение 7–10 дней, однако есть риск прогрессирования в смешанную форму пневмонии с возможным присоединением вторичной инфекции. Также могут возникнуть осложнения, включая миелит, энцефалит, менингит и другие.
Микоплазма у детей
Инкубационный период может длиться от нескольких дней до месяца, а болезнь нередко протекает вовсе без каких-либо признаков. При поражении исключительно верхних дыхательных путей у детей с микоплазменной пневмонией симптомы чаще всего схожи с обычными проявлениями ОРВИ:
- дискомфорт в горле, проявляющийся в виде зуда или боли;
- заложенность носа;
- повышение температуры до 37–38 градусов;
- чувство общей слабости и мышечная ломота;
- сухой кашель;
- возможные расстройства в желудочно-кишечном тракте (тошнота, боль в животе, нарушение стула).
Основной признак микоплазменной пневмонии — это продолжительный кашель, который порой длится от 10 до 15 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds
Каких-либо специфических симптомов у микоплазменной пневмонии нет. Основной признак — это продолжительный кашель, который порой длится от 10 до 15 дней. Симптомы могут проявляться волнообразно: сначала усиливаться в течение 2–7 дней, а затем постепенно уменьшаться. При этом пациент остаётся источником инфекции, поэтому крайне важно завершить курс лечения и только после полного выздоровления возвращаться к обычным социальным взаимодействиям.
В случае развития микоплазменной пневмонии симптомы становятся более выраженными: температура достигает 38–39 градусов, появляется характерный микоплазменный кашель — интенсивный, способный вызвать рвоту, приступообразный, с выделением белой или гнойной мокроты. Общее состояние пациента заметно ухудшается: он испытывает слабость, озноб, при кашле возникает боль в груди, а также появляются тошнота и рвота.
Микоплазменная пневмония — лечение
Лечение микоплазменной пневмонии требует применения специфических препаратов, так как микоплазмы не имеют клеточной оболочки и устойчивы к пенициллинам и цефалоспоринам. При остром воспалении пациенты должны быть госпитализированы, им необходимо соблюдать постельный режим, получать полноценное питание и достаточное количество жидкости.
Основные препараты для лечения включают макролиды (особенно для беременных и детей), тетрациклины и иногда фторхинолоны, нередко с началом внутривенной или внутримышечной терапии антибиотиками. Курс лечения длится не менее двух недель для предотвращения рецидивов. В дополнение применяются средства для расширения бронхов и разжижения мокроты. В процессе восстановления эффективны дыхательная гимнастика, физиопроцедуры, массажи и лечебная физкультура, а также санаторно-курортное лечение.
Почему возникает пневмония
Главной причиной развития пневмонии является инфекционный агент — бактерии, вирусы и грибы. Фото © Freeik
Главной причиной развития пневмонии является инфекционный агент. Чаще всего это бактерии, реже — вирусы и грибы. Проникновение этих микроорганизмов в лёгкие вызывает активацию иммунной системы и запуск воспалительного процесса, который направлен на устранение патогенов. Однако в процессе борьбы организма с инфекцией происходит повреждение собственных тканей, включая лёгкие, что и приводит к развитию пневмонии.
Микоплазменная пневмония — профилактика
Чтобы предотвратить заражение микоплазменной инфекцией дыхательных путей, следует придерживаться тех же советов, что дают во время эпидемий гриппа и ОРВИ.
- Избегайте мест с большим количеством людей.
- Не общайтесь с инфицированными.
- Используйте одноразовые маски.
- Обязательно соблюдайте нормы гигиены.
- Следите за режимом дня.
- Питайтесь разнообразно и сбалансированно.
- Проветривайте помещения и проводите время на свежем воздухе.