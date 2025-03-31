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31 марта, 09:24

Врач собрала «досье» на микоплазменную пневмонию, которая заставляет россиян кашлять кровью

Врач Уланкина: Микоплазменная пневмония чаще всего поражает детей и молодёжь

Что известно о микоплазменной пневмонии. Обложка © freepik.com/stockking

Что известно о микоплазменной пневмонии. Обложка © freepik.com/stockking

Вирусом, который атаковал россиян и проявляется кашлем с кровью, оказалась микоплазменная пневмония. Что это за заболевание, как его можно подхватить и как лечить, Life.ru рассказала врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Что такое микоплазменная пневмония

Микоплазменная пневмония — это инфекционное заболевание. Её вызывают микоплазмы — одноклеточные организмы, которые представляют собой нечто среднее между бактериями и вирусами: по размеру и структуре они похожи на вирусы, но могут развиваться вне клеток, чем сходны с бактериями.

Кто и как заражается микоплазменной пневмонией

Заражение происходит воздушно-капельным путём. По словам Уланкиной, инфекция легко распространяется в закрытых помещениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом, в местах с большим скоплением людей, в детских садах, школах, офисах. Эта форма пневмонии чаще всего поражает детей и молодёжь, но может встречаться и у взрослых. Инкубационный период занимает от одной до трёх недель.

В отличие от других форм пневмонии, микоплазменная часто начинается с лёгкого недомогания, характерного для простуды. Это может привести к запоздалой диагностике. Симптомы заболевания проявляются постепенно. Обычно они включают кашель, лихорадку, головную боль и общую слабость.

Ольга Уланкина

Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Можно ли умереть от микоплазменной пневмонии

Вероятность летального исхода при микоплазменной пневмонии низкая, отмечает врач. Однако у маленьких детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями она может привести к серьёзным осложнениям, таким как плеврит или дыхательная недостаточность. Чтобы избежать осложнений и ускорить процесс выздоровления, важно начать лечение как можно раньше, соблюдать предписания врача и не нарушать постельный режим. В большинстве случаев пациенты восстанавливаются полностью, но несколько недель после выздоровления стоит следить за самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Есть ли вакцина против микоплазменной пневмонии

Специфической вакцины против микоплазменной пневмонии не существует. Профилактика заболевания заключается в том, чтобы снизить риск заражения: избегать контактов с людьми, которые демонстрируют признаки простуды, не посещать места скопления людей во время вспышек сезонных болезней, соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, носить маску.

Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму
Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму

Напомним, ранее в России выявили случаи заражения новой вирусной инфекцией. Среди симптомов опасного заболевания — длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. Роспотребнадзор при этом не выявил новых опасных штаммов вирусов в стране. А позже стало известно, что у таких пациентов может быть давно известная микоплазменная пневмония.

Андрей Горяничев
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