Врач собрала «досье» на микоплазменную пневмонию, которая заставляет россиян кашлять кровью
Врач Уланкина: Микоплазменная пневмония чаще всего поражает детей и молодёжь
Что известно о микоплазменной пневмонии. Обложка © freepik.com/stockking
Вирусом, который атаковал россиян и проявляется кашлем с кровью, оказалась микоплазменная пневмония. Что это за заболевание, как его можно подхватить и как лечить, Life.ru рассказала врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Что такое микоплазменная пневмония
Микоплазменная пневмония — это инфекционное заболевание. Её вызывают микоплазмы — одноклеточные организмы, которые представляют собой нечто среднее между бактериями и вирусами: по размеру и структуре они похожи на вирусы, но могут развиваться вне клеток, чем сходны с бактериями.
Кто и как заражается микоплазменной пневмонией
Заражение происходит воздушно-капельным путём. По словам Уланкиной, инфекция легко распространяется в закрытых помещениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом, в местах с большим скоплением людей, в детских садах, школах, офисах. Эта форма пневмонии чаще всего поражает детей и молодёжь, но может встречаться и у взрослых. Инкубационный период занимает от одной до трёх недель.
В отличие от других форм пневмонии, микоплазменная часто начинается с лёгкого недомогания, характерного для простуды. Это может привести к запоздалой диагностике. Симптомы заболевания проявляются постепенно. Обычно они включают кашель, лихорадку, головную боль и общую слабость.
Можно ли умереть от микоплазменной пневмонии
Вероятность летального исхода при микоплазменной пневмонии низкая, отмечает врач. Однако у маленьких детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями она может привести к серьёзным осложнениям, таким как плеврит или дыхательная недостаточность. Чтобы избежать осложнений и ускорить процесс выздоровления, важно начать лечение как можно раньше, соблюдать предписания врача и не нарушать постельный режим. В большинстве случаев пациенты восстанавливаются полностью, но несколько недель после выздоровления стоит следить за самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.
Есть ли вакцина против микоплазменной пневмонии
Специфической вакцины против микоплазменной пневмонии не существует. Профилактика заболевания заключается в том, чтобы снизить риск заражения: избегать контактов с людьми, которые демонстрируют признаки простуды, не посещать места скопления людей во время вспышек сезонных болезней, соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, носить маску.
Напомним, ранее в России выявили случаи заражения новой вирусной инфекцией. Среди симптомов опасного заболевания — длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. Роспотребнадзор при этом не выявил новых опасных штаммов вирусов в стране. А позже стало известно, что у таких пациентов может быть давно известная микоплазменная пневмония.