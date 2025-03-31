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31 марта, 06:57
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Вирусом с кровавым кашлем оказалась давно известная в России инфекция

Вирусом, от которого россияне кашляют кровью, оказалась микоплазменная пневмония

Вирусом с кровавым кашлем оказалась давно известная в России инфекция. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вирусом с кровавым кашлем оказалась давно известная в России инфекция. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вирусом, проявляющимся кашлем с кровью и высокой температурой, оказалась микоплазменная пневмония. Одна из переболевших рассказала SHOT, что врачи поставили ей этот диагноз после дополнительных анализов, хотя тесты на коронавирус и грипп оказались отрицательными.

Роспотребнадзор оперативно отреагировал на сообщения в Сети и провел проверку, по результатам которой заявил, что новых вирусов в стране не выявлено, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

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Напомним, ранее сообщалось, что в стране выявлены случаи заражения новой вирусной инфекции. Среди симптомов опасного заболевания: длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. После сообщений о распространении в РФ нового вируса Роспотребнадзор взял под контроль этот вопрос.

Оксана Попова
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