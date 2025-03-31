Вирусом с кровавым кашлем оказалась давно известная в России инфекция

Вирусом, проявляющимся кашлем с кровью и высокой температурой, оказалась микоплазменная пневмония. Одна из переболевших рассказала SHOT, что врачи поставили ей этот диагноз после дополнительных анализов, хотя тесты на коронавирус и грипп оказались отрицательными.

Роспотребнадзор оперативно отреагировал на сообщения в Сети и провел проверку, по результатам которой заявил, что новых вирусов в стране не выявлено, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем.