Вирусом с кровавым кашлем оказалась давно известная в России инфекция
Вирусом, от которого россияне кашляют кровью, оказалась микоплазменная пневмония
Вирусом с кровавым кашлем оказалась давно известная в России инфекция. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Вирусом, проявляющимся кашлем с кровью и высокой температурой, оказалась микоплазменная пневмония. Одна из переболевших рассказала SHOT, что врачи поставили ей этот диагноз после дополнительных анализов, хотя тесты на коронавирус и грипп оказались отрицательными.
Роспотребнадзор оперативно отреагировал на сообщения в Сети и провел проверку, по результатам которой заявил, что новых вирусов в стране не выявлено, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее сообщалось, что в стране выявлены случаи заражения новой вирусной инфекции. Среди симптомов опасного заболевания: длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. После сообщений о распространении в РФ нового вируса Роспотребнадзор взял под контроль этот вопрос.