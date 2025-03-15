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15 марта, 11:42

Головокружение и заложенность ушей: Врач перечислил нетипичные симптомы ОРВИ

Терапевт Кондрахин: Одышка и потливость могут указывать на респираторную инфекцию

Многие пациенты часто не могут вовремя выявить ОРВИ, так как его симптомы схожи с проявлениями других заболеваний. Это может привести к осложнениям и замедлить процесс выздоровления, сообщил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин «Вечерней Москве».

По его словам, существует множество необычных симптомов, которые могут указывать на наличие респираторной инфекции. К ним относятся воспаление ротовой полости, обострение тонзиллита, заложенность носа, одышка, повышенная потливость, общая слабость, заложенность ушей, ощущение кома в горле и головокружение.

«Если у человека появились любые недомогания, нужно сразу обратиться к врачу, потому что иногда ОРВИ является лишь началом более серьезных недугов, таких как коронавирус или грипп. Самостоятельно определить опасность состояния пациент не сможет. По этой причине лучше сразу вызывать врача», — посоветовал Кондрахин.

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Ранее врач-терапевт объяснила, как восстановить иммунитет после зимнего периода. Прежде всего, необходимо обеспечить сбалансированное питание, добавляя в рацион свежие фрукты и овощи. Также физическая активность имеет огромное значение — занятия спортом помогают активизировать обмен веществ и укрепить иммунитет.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Tryhub

Александра Мышляева
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