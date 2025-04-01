Вирусолог назвала группы риска по микоплазменной пневмонии, из-за которой россияне кашляют кровью

По России шагает микроплазменная пневмония, подхватив которую люди страдают от одышки и кашляют кровью, поскольку постоянный кашель раздирает горло. Группу риска этой весной составляют люди почтенного возраста с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на вирусолога Елену Малинникову.

По словам врача, самым опасным периодом во время эпидемий является как раз весна. Люди в конце февраля-начале марта чаще заболевают острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Болеют в основном достаточно тяжело чаще всего люди, уязвимые для этой инфекции. Это пациенты старшего возраста; с хроническими заболеваниями; с различными иммунодефицитами», — отметила доктор.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, поэтому имеет смысл не задерживаться в людных местах, использовать там медицинскую маску, избегать контактов в заболевшими, соблюдать меры гигиены, промывать нос. Если вы уже заболели, то врача лучше вызвать прямо домой, а не ходить в больницу.