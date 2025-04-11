Онколог раскрыл способность аллергиков противостоять некоторым видам рака

Удивительно, но наличие аллергии может оказывать защитный эффект против некоторых видов рака. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов.

Метаанализы исследований показали, что у аллергиков снижен риск развития первичных опухолей головного мозга, рака поджелудочной железы, меланомы, колоректального рака и некоторых урогенитальных опухолей у женщин. Этот парадоксальный эффект учёные связывают с повышенной активностью иммунной системы у людей с аллергией, где задействованные в таких реакциях гистамин, интерлейкины и иммунные клетки потенциально способны подавлять опухолевый рост.

Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о бронхиальной астме. В отличие от обычной аллергии, астма увеличивает риск развития рака лёгких (за исключением аденокарциномы), причём эта закономерность наблюдается как у курящих, так и у некурящих пациентов, независимо от пола и расовой принадлежности.

Исследователи связывают это факт с ассоциированным с астмой хроническим воспалением, что формирует благоприятное для развития рак микроокружение. Более того, встречаются статьи, которые утверждают повышенный риск развития не только рака лёгких, но и рака молочных желез, и желудка у астматиков. Денис Романов Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

Важно отметить, что ни аллергия, ни астма не влияют на риск развития гормонозависимых опухолей, таких как рак молочной железы или простаты. Кроме того, наличие аллергических заболеваний не отменяет необходимости регулярных онкологических скринингов, так как защитный эффект распространяется далеко не на все виды злокачественных новообразований.

Аллергикам и астматикам эксперт посоветовал не расслабляться и не пренебрегать профилактическими обследованиями. Во-первых, многие виды рака развиваются независимо от аллергического статуса. Во-вторых, человек с аллергией точно так же может быть инфицирован онкогенными вирусами или иметь наследственную предрасположенность к раку.

«Так что быть к себе внимательным и следовать рекомендациям врачей обязательно и в таких ситуациях», — заключил Романов.