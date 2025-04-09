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9 апреля, 18:14

Лечили рак через зум: Онлайн-целителей с «космической связью» проверят прокуратура и СК

SHOT ПРОВЕРКА обратилась в прокуратуру с просьбой проверить онлайн-целителей

Онлайн-целитель (Иллюстрация). Фото © Life.ru / Шедеврум

Онлайн-целитель (Иллюстрация). Фото © Life.ru / Шедеврум

Компетентные органы начнут проверку целителей, которые лечили рак через Zoom и язвы с помощью «космической связи». SHOT ПРОВЕРКА обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить последователей нетрадиционной медицины, которые ежедневно вешают лапшу на уши тысяч людей.

В рамках нового расследования издания, посвящённого нетрадиционной медицине, наши коллеги посетили несколько целителей. Одна из них, ясновидящая Кристина, поставила диагноз по фотографии, созданной нейросетью. Кроме того, известная как фея-крёстная и мастер маникюра пыталась лечить вымышленный рак груди через Zoom.

Алексей Санада, который, по его уверению, может справиться с большой язвой с помощью «космической связи», является последователем Ирины Чикуновой. Её академию «Хамилия» называют сектой, где обучают общению на галактическом языке и связи с «высшими цивилизациями». После таких сеансов москвич Александр начал голодать и позже скончался. При жизни он следовал наставлениям и рисовал символы для «зарядки» воды.

Одна из «специалисток» проводила рискованный огненный массаж у себя дома, играя с огнём вблизи деревянной мебели. Другая мастерица, работающая с пиявками, также не соблюдала санитарные нормы, предоставляя свои услуги в квартире с нарушениями СанПиН.

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Ранее Life.ru сообщал, что житель Москвы умер от обострения язвы, доверившись «целителю». Он изнурял себя голодом в надежде решить личные проблемы. После трагедии его духовный покровитель — Санада покинул столицу, извинился и вернул жене покойного около полумиллиона рублей за свои сомнительные услуги.

Александра Мышляева
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