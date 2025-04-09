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9 апреля, 14:06

Сеанс – 50 тысяч: «Фея-крёстная» ушла из массажа и шугаринга, чтобы делать деньги на больных раком

SHOT ПРОВЕРКА: Ясновидящая Полетаева имеет несколько сертификатов с бьюти-курсов

Обложка © Соцсети Кристины

Обложка © Соцсети Кристины

Ясновидящая Кристина Полетаева, поставившая диагноз «онкология» сгенерированному нейросетью человеку, талантлива не только на этом поприще. Кудесница также делает массаж, ресницы, причёски и шугаринг. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Ясновидящая в бытность свою парикмахером. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ясновидящая в бытность свою парикмахером. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

46-летняя «волшебница» родом из Калининграда, воспитывает сыновей. У себя в городе она окончила целый ряд бьюти-курсов и даже поработала в салоне красоты. Но спрос на услуги не удовлетворял амбициозную женщину, поэтому она отправилась покорять столицу. Там она стала называть себя «медиумом», «феей-крёстной» и «человеком-рентгеном».

Сертификаты об окончании бьюти-курсов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сертификаты об окончании бьюти-курсов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

После переезда мадам увлеклась психологией и нетрадиционной медициной. Неожиданно она обнаружила в себе сверхъестественные способности: женщина вдруг поняла, что является потомственной целительницей и ясновидящей. Видимо, её род обладает большим могуществом, ведь первая консультация у неё стоит десять тысяч рублей, а последующие — от пятидесяти. Кристина уверяет, что перед её магическим даром не устоит ни один недуг, даже онкология ей на один зубок.

Методы исцеления. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Калининграде у неё остались только задолженности по кредитам. Часть из них она закрыла в прошлом году, когда у неё пошли первые гонорары с нового рода деятельности.

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Ясновидящая назвала 3 цвета в одежде, которые забирают вашу силу

Ранее в Госдуме предложили штрафовать всех гадалок, магов, чернокнижников и прочих обладателей «третьего глаза» на сумму до миллиона рублей. Депутаты считают, что такие мошенники оболванивают граждан, получая от них лёгкие деньги.

Владимир Озеров
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