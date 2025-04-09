Москвич умер мучительной смертью от гигантской язвы, вняв «говорящему с космосом целителю»

Москвич довёл себя до смерти от обострения язвы, доверившись «целителю». Мужчина изучал «галактический язык» и изнурял себя голодом, надеясь, что это поможет пережить личное горе, но нажил проблемы со здоровьем, которые его и сгубили. Историю с печальным финалом рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.

Алексей Санада ставит «диагнозы» и демонстрирует знание «галактического языка». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Телеграм-канал сообщает, что в 2021 году 54-летний житель столицы по имени Александр начал прибегать к «магическим услугам» Алексея Санады, который якобы может общаться с внеземными цивилизации. За пару лет до этого москвич столкнулся с трагедией — он потерял сына. Его супруга рассказала, что сперва новое увлечение мужа не казалось чем-то, из-за чего стоит тревожиться: Александр взялся за изучение нумерологии и уверовал в высшие силы, начав посещать кружок «колдуна» из Интернета.

Александр до целительных услуг Санады и после. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Сперва пациент просто очистил свой рацион, однако позже перешёл на голодание. «Гуру» обещал сделать и самого Александра целителем, заодно подсказав ему канал для «связи» с другими мирами и научив «галактическому языку». Последнее, по-видимому, — собственная разработка Санады, которую тот стремился распространить среди своих последователей. Длительное голодание плачевно сказалось на организме мужчины — тот сбросил 30 килограммов и заработал себе впечатляющих размеров язву желудка. Врачи смотрели на анализы и хмурились — почти все главные показатели были на нуле. Медики и супруга пытались уговорить Александра начать нормальное лечение, но всё было тщетно.

«Духовный наставник» принимал Александра на квартире в Москве. Супруга покойного рассказывает, что Алексей запрещал своему «ученику» принимать таблетки и ходить к докторам. Санада обещал, что спустя 16 дней его «лечения» Александр полностью вызовет, а язва рассосётся сама по себе. К сожалению, наивный последователь в это верил и продолжал голодовку. Он позволял себе только пить «заряжённую» на бумаге воду и выполнял инструкции «по выходу на связь с космосом».

Чуда не произошло — в один день Александр упал без чувств в туалете, его начало сильно тошнить, в рвоте была кровь. Супруга вызвала врачей, которые по прибытию могли только констатировать смерть мужчины. Как сообщила SHOT ПРОВЕРКЕ вдова Александра, после случившегося Санада покинул столицу, принёс ей извинения и впоследствии даже вернул деньги, полученные от своего последователя за несколько лет — порядка полумиллиона рублей.

Между тем, у Санады слегка иная версия событий. В разговоре с телеграм-каналом он утверждал, что никаких запретов на посещение врачей для Александра не устанавливал, а попросту пытался поддержать мужчину в борьбе с язвой на «духовном уровне», потому что искренне беспокоился за его здоровье.