Целители и маги попались на лжи в ходе эксперимента SHOT ПРОВЕРКИ с ИИ-человеком

В России процветает «бизнес» целительства и лечения через интернет у лиц без медицинского образования, которые обещают вернуть здоровье и призывают не ходить по врачам. Агенты проекта SHOT ПРОВЕРКА провели уникальный эксперимент.

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ разоблачили целителей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Авторы расследования создали человека в нейросети и отправились на приём к целительнице из Сети. Она не только поставила диагноз всего по одной фотографии несуществующего человека, но и «излечила» его от всех болезней по «зуму». Ясновидящая провела ритуалы, в том числе практики с огнём, и пообещала, что теперь даже рак отступил.

Авторы эксперимента обратили внимание на то, что в Сети появилась яркая реклама целителей, магов и духовных наставников, все они обещают чудеса и излечение, при этом стоимость таких «услуг» достигает космических цифр. При этом обратившийся человек зачастую рискует не только спустить в трубу финансы, но и окончательно потерять здоровье.