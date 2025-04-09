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9 апреля, 07:59

Целители и маги попались на лжи в ходе эксперимента SHOT ПРОВЕРКИ с ИИ-человеком

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ разоблачили целителей. Обложка © freepik

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ разоблачили целителей. Обложка © freepik

В России процветает «бизнес» целительства и лечения через интернет у лиц без медицинского образования, которые обещают вернуть здоровье и призывают не ходить по врачам. Агенты проекта SHOT ПРОВЕРКА провели уникальный эксперимент.

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ разоблачили целителей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Авторы расследования создали человека в нейросети и отправились на приём к целительнице из Сети. Она не только поставила диагноз всего по одной фотографии несуществующего человека, но и «излечила» его от всех болезней по «зуму». Ясновидящая провела ритуалы, в том числе практики с огнём, и пообещала, что теперь даже рак отступил.

Авторы эксперимента обратили внимание на то, что в Сети появилась яркая реклама целителей, магов и духовных наставников, все они обещают чудеса и излечение, при этом стоимость таких «услуг» достигает космических цифр. При этом обратившийся человек зачастую рискует не только спустить в трубу финансы, но и окончательно потерять здоровье.

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Ранее председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил, что нужно ужесточить наказание для лиц, оказывающих эзотерические услуги. Он отметил рост преступлений, связанных с гаданием, астрологическими консультациями и проведением ритуалов. По его словам, штрафы должны быть высокими.

Татьяна Миссуми
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