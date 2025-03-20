Врач рассказал, какие родинки нужно немедленно удалять

У большинства людей на теле найдётся несколько десятков родинок. Некоторые из них могут свидетельствовать о предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Какие родинки представляют опасность и должны быть удалены рассказал в беседе с RuNews24.ru врач-онколог Марат Верисов.

Онколог отметил, что большая часть родинок доброкачественные, а потому никак не угрожают здоровью человека. Однако попадаются и куда менее приятные экземпляры, которые могут преобразоваться в злокачественные опухоли, к примеру, в меланому — наиболее опасный вид рака кожи.

«Об опасной ситуации может говорить, например, увеличение размера родинки, особенно быстрое. Неровные, размытые края родинки. Появление новых оттенков или неравномерная пигментация родинки. Например, участки черного, синего, красного, белого цветов. Опасны и любые изменения в родинках, появление язвочек, корок», — сказал доктор.

Он добавил, что стоит проверять родинки необычной формы. Кроме того, люди, тела которых усыпаны родинками (более 50-100 штук) подвержены повышенному риску развития меланомы.

Лучше всего будет приходить на осмотр к врачу раз в месяц, чтобы провести обследование родинок с помощью специального прибора – дерматоскопа. При необходимости следует удалять родинки, однако убирать их все смысла нет, поскольку процедура оставит на теле ненужные шрамы.