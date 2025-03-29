Онколог Черемушкин: Жевательная резинка не сможет вызвать рак из-за пластика

Производители жвачек вряд ли будут рисковать репутацией и выпускать продукт с канцерогенным пластиком. Сам по себе он таковым не является, однако термическая обработка может привести к онкологическим эффектам, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Никто не доказал, что пластик без термической и прочих обработок является канцерогеном. Это только предположение, и доказательств этому нет», — приводит комментарий онколога «Вечерняя Москва».

Эксперт указал, что пластик активно применяют в медицине. Импланты и сердечные клапаны, содержащие пластик, не вызывают негативных последствий. Черемушкин добавил, что жевательные резинки проходят строгие исследования перед выходом на рынок.

Когда человек жует жвачку, он механически на неё воздействует. По данным врача, говорить о выделении канцерогенов нет оснований, поскольку фирмы, производящие жвачку, не рискуют своим бизнесом и репутацией.