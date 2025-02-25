Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:32

Щётка, жвачка, нить и ёршики: Стоматолог рассказал, как добиться идеальной чистоты во рту

Стоматолог Шевченко: Чистка зубов дважды в день является базовой необходимостью

Чистка зубов дважды в день является необходимой процедурой, однако этого недостаточно для полной гигиеничности ротовой полости. Врач-стоматолог, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко поделился информацией о дополнительных средствах гигиены, которые следует использовать.

«Чистка зубов два раза в день — базовая необходимость, но этого недостаточно для сохранения абсолютной чистоты ротовой полости», — объяснил медик в беседе с РИАМО.

Специалист подчеркнул, что для эффективного удаления остатков пищи и налёта из межзубных пространств и труднодоступных участков, которые не очищаются зубной щёткой, необходимо применять зубную нить, межзубные ёршики и жевательную резинку. Остатки пищи служат питательной средой для бактерий, что может привести к образованию зубного налёта, кариесу и неприятному запаху изо рта.

Собеседник издания добавил, что жевательная резинка не только освежает дыхание, но и стимулирует выделение слюны, которая укрепляет эмаль и естественным образом удаляет часть налёта. Кроме того, она помогает устранить вредные бактерии из ротовой полости, что подтверждено исследованиями.

«Регулярная чистка зубов, использование дополнительных средств ухода и своевременное посещение стоматолога-гигиениста помогут избежать большинства стоматологических проблем», — подытожил Шевченко.

Стоматолог объяснила Life.ru, почему мужчинам чаще женщин приходится менять зубные щётки
Стоматолог объяснила Life.ru, почему мужчинам чаще женщин приходится менять зубные щётки

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2024 году интерес жителей столицы к так называемому «зубному» туризму вырос на 20%. На этом фоне стоматолог-ортопед-хирург Сабина Мурадова объяснила, в каких случаях стоит отправляться в поездку для лечения зубов и какие направления будут наиболее предпочтительны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MashaSay

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar