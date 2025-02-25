Щётка, жвачка, нить и ёршики: Стоматолог рассказал, как добиться идеальной чистоты во рту

Чистка зубов дважды в день является необходимой процедурой, однако этого недостаточно для полной гигиеничности ротовой полости. Врач-стоматолог, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко поделился информацией о дополнительных средствах гигиены, которые следует использовать.

«Чистка зубов два раза в день — базовая необходимость, но этого недостаточно для сохранения абсолютной чистоты ротовой полости», — объяснил медик в беседе с РИАМО.

Специалист подчеркнул, что для эффективного удаления остатков пищи и налёта из межзубных пространств и труднодоступных участков, которые не очищаются зубной щёткой, необходимо применять зубную нить, межзубные ёршики и жевательную резинку. Остатки пищи служат питательной средой для бактерий, что может привести к образованию зубного налёта, кариесу и неприятному запаху изо рта.

Собеседник издания добавил, что жевательная резинка не только освежает дыхание, но и стимулирует выделение слюны, которая укрепляет эмаль и естественным образом удаляет часть налёта. Кроме того, она помогает устранить вредные бактерии из ротовой полости, что подтверждено исследованиями.

«Регулярная чистка зубов, использование дополнительных средств ухода и своевременное посещение стоматолога-гигиениста помогут избежать большинства стоматологических проблем», — подытожил Шевченко.