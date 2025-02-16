Стоматолог объяснила Life.ru, почему мужчинам чаще женщин приходится менять зубные щётки
Стоматолог Галимова: Агрессивная чистка зубов может привести к эрозии эмали
Мужчинам чаще женщин приходится менять зубную щётку. Обложка © freepik
Мужчины усерднее женщин чистят зубы, поэтому их щётки могут изнашиваться быстрее. Однако такой стиль очищения полости рта может привести к проблемам, рассказала Life.ru стоматолог-пародонтолог клиники «Будь Здоров» в Уфе Бэлла Галимова.
Агрессивная чистка может привести к эрозии эмали — внешнего защитного слоя зуба. Это значительно повышает чувствительность костной ткани и, следовательно, способствует образованию кариеса.
Постоянные повышенные и интенсивные механические усилия также могут вызвать рецессию дёсен — явление, при котором дёсны сходят с зубов, обнажая их корни и повышая риск образования появления других проблем полости рта. Стоматологи советуют использовать щётку с мягкой щетиной и при чистке совершать плавные круговые движения, чтобы этого не произошло.
Специалист напомнила рекомендации стоматологов, которые советуют менять зубную щётку каждые три-четыре месяца или в случае обнаружения на ней видимых повреждений. Щетинки имеют свойство изнашиваться с течением времени, после этого они перестают эффективно очищать зубы. Кроме того, после перенесения какого-либо инфекционного заболевания, рекомендуется приобрести новую зубную щётку, чтобы исключить фактор повторного заражения.
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