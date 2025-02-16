Стоматолог объяснила Life.ru, почему мужчинам чаще женщин приходится менять зубные щётки

Мужчины усерднее женщин чистят зубы, поэтому их щётки могут изнашиваться быстрее. Однако такой стиль очищения полости рта может привести к проблемам, рассказала Life.ru стоматолог-пародонтолог клиники «Будь Здоров» в Уфе Бэлла Галимова.

Агрессивная чистка может привести к эрозии эмали — внешнего защитного слоя зуба. Это значительно повышает чувствительность костной ткани и, следовательно, способствует образованию кариеса. Бэлла Галимова Врач стоматолог-пародонтолог клиники «Будь Здоров» в Уфе

Постоянные повышенные и интенсивные механические усилия также могут вызвать рецессию дёсен — явление, при котором дёсны сходят с зубов, обнажая их корни и повышая риск образования появления других проблем полости рта. Стоматологи советуют использовать щётку с мягкой щетиной и при чистке совершать плавные круговые движения, чтобы этого не произошло.

Специалист напомнила рекомендации стоматологов, которые советуют менять зубную щётку каждые три-четыре месяца или в случае обнаружения на ней видимых повреждений. Щетинки имеют свойство изнашиваться с течением времени, после этого они перестают эффективно очищать зубы. Кроме того, после перенесения какого-либо инфекционного заболевания, рекомендуется приобрести новую зубную щётку, чтобы исключить фактор повторного заражения.