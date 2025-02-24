Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:18

Названы самые выгодные места для «зубного» туризма

Стоматолог Мурадова: Волгоград входит в топ выгодных мест в РФ для лечения зубов

По результатам прошлого года интерес москвичей к «зубному» туризму увеличился на 20%. Жители столицы стали чаще выбирать поездки в другие города и страны для снижения затрат на стоматологические услуги. Стоматолог-ортопед-хирург Сабина Мурадова поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о том, в каких ситуациях такие поездки действительно оправданы.

Эксперт отметила, что лечение кариеса в московских клиниках стоит 5–7 тысяч рублей, установка импланта — от 30 тысяч, а ортодонтическое лечение — от 100 тысяч рублей. Она подчеркнула, что обращение в другие города может быть выгодным для дорогих процедур, как имплантация, но качество может страдать. Важно выбирать врача по опыту, а не цене, чтобы избежать дополнительных расходов на переделки. В Подмосковье можно выгодно лечить кариес, а для комплексных услуг стоит рассматривать поездки в другие города.

Стоматолог отметила, что до начала сезона отпусков стоимость билетов в Краснодар снижается, поэтому сейчас подходящее время, чтобы недорого съездить туда для лечения зубов и осмотра города без наплыва туристов. В Краснодаре особенно выгодно делать импланты и проходить комплексное лечение. Цены на услуги: лечение кариеса «под ключ» начинается от 3500 рублей, имплантация — от 37 500 рублей, отбеливание — от 8500 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000 рублей, а удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7500 рублей.

По информации врача, Волгоград также входит в список наиболее выгодных направлений для «зубного» туризма. Цены там следующие: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за один зуб — от 45 000 рублей, отбеливание — от 8000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 30 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 5000 рублей. Добираться можно на самолёте за 2 часа, стоимость билета — от 8000 рублей в обе стороны с человека, или на поезде за 23 часа 20 минут по цене от 7000 рублей туда-обратно с человека, добавила ортопед.

Кроме того, специалист упомянула, что найти хорошего стоматолога можно не только в российских регионах, но и в соседних странах. В Минске цены могут быть в 2–3 раза ниже московских. Например, лечение кариеса там стоит от 3000 рублей, имплантация «под ключ» — от 26 000 рублей, отбеливание — от 6000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 18 000 рублей, а удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 3500 рублей. Добираться можно на поезде «Ласточка» за 6 часов 53 минуты, стоимость билета составляет от 7400 рублей в обе стороны с человека.

Стоматолог рассказал, как зима влияет на здоровье зубов
Стоматолог рассказал, как зима влияет на здоровье зубов

Ранее стоматолог раскрыла последствия неправильного роста зубов мудрости. По словам экспертов, такая проблема может привести к смещению соседних зубов и развитию инфекции. А ещё врач перечислила неочевидные симптомы разрушающихся зубов. По её словам, повреждённая эмаль выглядит тускло и серо. Это происходит из-за разрушения дентина, вызванного некрозом, который придаёт ему коричневый или чёрный оттенок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar