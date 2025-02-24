Названы самые выгодные места для «зубного» туризма

По результатам прошлого года интерес москвичей к «зубному» туризму увеличился на 20%. Жители столицы стали чаще выбирать поездки в другие города и страны для снижения затрат на стоматологические услуги. Стоматолог-ортопед-хирург Сабина Мурадова поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о том, в каких ситуациях такие поездки действительно оправданы.

Эксперт отметила, что лечение кариеса в московских клиниках стоит 5–7 тысяч рублей, установка импланта — от 30 тысяч, а ортодонтическое лечение — от 100 тысяч рублей. Она подчеркнула, что обращение в другие города может быть выгодным для дорогих процедур, как имплантация, но качество может страдать. Важно выбирать врача по опыту, а не цене, чтобы избежать дополнительных расходов на переделки. В Подмосковье можно выгодно лечить кариес, а для комплексных услуг стоит рассматривать поездки в другие города.

Стоматолог отметила, что до начала сезона отпусков стоимость билетов в Краснодар снижается, поэтому сейчас подходящее время, чтобы недорого съездить туда для лечения зубов и осмотра города без наплыва туристов. В Краснодаре особенно выгодно делать импланты и проходить комплексное лечение. Цены на услуги: лечение кариеса «под ключ» начинается от 3500 рублей, имплантация — от 37 500 рублей, отбеливание — от 8500 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000 рублей, а удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7500 рублей.

По информации врача, Волгоград также входит в список наиболее выгодных направлений для «зубного» туризма. Цены там следующие: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за один зуб — от 45 000 рублей, отбеливание — от 8000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 30 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 5000 рублей. Добираться можно на самолёте за 2 часа, стоимость билета — от 8000 рублей в обе стороны с человека, или на поезде за 23 часа 20 минут по цене от 7000 рублей туда-обратно с человека, добавила ортопед.

Кроме того, специалист упомянула, что найти хорошего стоматолога можно не только в российских регионах, но и в соседних странах. В Минске цены могут быть в 2–3 раза ниже московских. Например, лечение кариеса там стоит от 3000 рублей, имплантация «под ключ» — от 26 000 рублей, отбеливание — от 6000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 18 000 рублей, а удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 3500 рублей. Добираться можно на поезде «Ласточка» за 6 часов 53 минуты, стоимость билета составляет от 7400 рублей в обе стороны с человека.