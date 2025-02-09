Стоматолог рассказал, как зима влияет на здоровье зубов

Холодная температура воздуха в зимнее время может оказывать негативное влияние на зубы. Особенно в зоне риска находятся курящие люди, заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«При затяжке, при прохождении через набивку табака или через ту же систему вейпов температура составляет где-то 60-75 градусов, и на контрасте с обычным воздухом такой перепад в 40-50 градусов приводит к появлению мелких поверхностных трещин на зубах», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

То же самое ждёт и людей, которые в морозный день решили выпить на ходу горячий кофе. Стоматолог предупредил, что микротрещины на эмали могут стать причиной развития кариеса. Бактерии прикрепляются в этих местах и начинают активно размножаться, питаясь сахаром и углеводами.