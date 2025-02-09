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9 февраля, 09:56

Стоматолог рассказал, как зима влияет на здоровье зубов

Стоматолог Антипенко: Перепады температур зимой опасны для зубной эмали

Холодная температура воздуха в зимнее время может оказывать негативное влияние на зубы. Особенно в зоне риска находятся курящие люди, заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«При затяжке, при прохождении через набивку табака или через ту же систему вейпов температура составляет где-то 60-75 градусов, и на контрасте с обычным воздухом такой перепад в 40-50 градусов приводит к появлению мелких поверхностных трещин на зубах», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

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То же самое ждёт и людей, которые в морозный день решили выпить на ходу горячий кофе. Стоматолог предупредил, что микротрещины на эмали могут стать причиной развития кариеса. Бактерии прикрепляются в этих местах и начинают активно размножаться, питаясь сахаром и углеводами.

Также на холоде следует меньше болтать. Холодный воздух, помимо прочего, увеличивает чувствительность зубов. При минусовых температурах может происходить пересыхание слизистой рта, что также несёт в себе определённые риски.

Обложка ©

freepik/lookstudio

Алёна Зиновьева
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