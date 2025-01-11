Питание и режим дня: Стоматолог объяснила, как избежать проблем с зубами при сильном стрессе

Негативное влияние стресса на организм особенно ярко проявилось во время пандемии. В частности, пациенты стали обращаться с зубными проблемами. Life.ru узнал у кандидата медицинских наук, практикующего стоматолога-пародонтолога Еганы Маруфиди, как помочь этому важному органу ротовой полости.

В результате нарушений эмоционального баланса патогенная микрофлора во рту усиленно размножается и становится более агрессивной. Уменьшается слюноотделение, может измениться состав слюны, повышается её кислотность. Это ускоряет формирование зубного налёта и кариеса. Кроме этого повышается уровень сахара, что опасно для сосудов, которые питают зубы и дёсны. Сокращается приток крови, ткани начинают страдать от дефицита питания, возникает кислородное голодание. Все эти процессы негативно влияют на организм.

Ухудшение самочувствия обусловлено тем, что в процесс начинает вовлекаться иммунитет, активизируются воспалительные процессы. Растёт уровень кортизола, норадреналина, адреналина — гормонов стресса, что ещё больше снижает защиту от вирусов и инфекций, провоцирует развитие хронических недугов. Было выявлено, что пациенты с нарушениями психики становятся вялыми, апатичными, депрессивными, меньше ухаживают за собой, пренебрегают личной гигиеной. Не исключены также употребление алкоголя, курение, плохой сон, нездоровая тяга к сладким продуктам. Егана Маруфиди Доктор медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица»

Специалист также выделила ксеростомию или сухость во рту при наличии психоэмоциональных проблем. По словам Маруфиди, в период пандемии многие жаловались на этот симптом, при котором образуется большое количество налёта, отмечается плохая омываемость зубов, что провоцирует развитие кариеса. При стрессе появляются такие ощущения, как жжение, сухость, покалывание, болезненность, отпечатки на поверхности языка. Слюна становится вязкой, хуже очищает ткани.

Вдобавок к этому в стрессовом и депрессивном состоянии пациенты не слишком тщательно чистят зубы и страдают от ослабленного иммунитета, подчеркнула медик. Чтобы снизить вредное воздействие стресса на зубы важно упорядочить образ жизни в целом и своевременно обращаться за профессиональной помощью.

Помочь организму и зубам могут простые рекомендации. Нужно сбалансировать рацион и соблюдать питьевой режим. Не забывать про двигательную активность. Состояние стабилизируют упражнения, которые не требуют значительного физического напряжения. Именно пассивные тренировки помогут вам запустить позитивные процессы оздоровления.

«Занимайтесь йогой, пилатесом, критическим выравниванием. Совершайте прогулки в ранние утренние часы, когда город ещё спит. Шум оживлённых улиц будоражит нервную систему, которая остро нуждается в тишине и покое», — посоветовала Маруфиди.

Важно привести в порядок своё расписание. Здоровый распорядок дня позволит нормализовать жизнедеятельность и почувствовать себя намного бодрее. И самое главное, когда человек просыпается вовремя, биоритмы перестраиваются на активность в светлое время суток. Ложиться в постель необходимо не глубокой ночью, а до 23 часов, чтобы не нарушать синтез гормонов счастья.

Следует всецело сосредоточиться на своём здоровье, периодически сдавать общий анализ крови, делать ЭКГ. Данные мероприятия помогут предупредить развитие недугов, приостановить запуск хронических или острых процессов с помощью ранней диагностики и профилактики. Обязательно посещайте профилактические осмотры у стоматолога, чтобы сохранить зубы в этот непростой период.