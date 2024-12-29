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29 декабря, 03:00

Новогодняя подстава: Главный ингредиент праздничных застолий оказался причиной кариеса

Стоматолог Крылов: Злоупотребление майонезом может спровоцировать кариес

Майонез не относится к категории кариесогенных продуктов, а потому не может напрямую влиять на здоровье зубов. Однако это вовсе не означает, что соусом можно объедаться на завтрак, обед и ужин, так как косвенная связь между продуктом и состоянием ротовой полости всё же существует. Об этом Life.ru рассказал стоматолог Константин Крылов

Продукт, строго говоря, не относится к кариесогенным — то есть не воздействует на твёрдые ткани зубов напрямую. Так что салаты с майонезом, без которых традиционно не обходится новогодний стол, в целом зубам не угрожают

Константин Крылов

Стоматолог, ортодонт

Продукт, строго говоря, не относится к кариесогенным — то есть не воздействует на твёрдые ткани зубов напрямую. Так что салаты с майонезом, без которых традиционно не обходится новогодний стол, в целом зубам не угрожают
Продукт, строго говоря, не относится к кариесогенным — то есть не воздействует на твёрдые ткани зубов напрямую. Так что салаты с майонезом, без которых традиционно не обходится новогодний стол, в целом зубам не угрожают

Впрочем, предупредил ортодонт, злоупотребление майонезом в течение длительного времени подрывает здоровье желудочно-кишечного тракта. Например, при частом налегании на соус легко нарушить всасывание макро- и микроэлементов и спровоцировать их дефицит. В этом случае будет дан старт и кариозному процессу, отметил собеседник издания.

«Для праздника можно сделать исключение: с точки зрения здоровья зубов употребление майонеза опасности не представляет. При соблюдении гигиены полости рта у приверженцев здорового рациона никаких проблем с этим продуктов возникнуть не должно», — резюмировал эксперт.

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А ранее Life.ru рассказывал, какие новогодние напитки вредны для зубов. На первое место антирейтинга стоматологи ставят шампанское. Содержащиеся в игристом кислоты разрушают эмаль, а пузырьки лишь усиливают вредный эффект.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Андрей Горяничев
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