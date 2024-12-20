Разрушают эмаль и приводят к кариесу: Стоматолог раскрыла, какие новогодние напитки вредны для зубов
Стоматолог Корнилина: Кислоты и пузырьки шампанского разрушают эмаль
Россиянам рассказали о популярных новогодних напитках, которые губительны для зубов. На первое место стоматолог Ирина Корнилина поставила главный символ праздника — шампанское. Кислоты, которое содержит игристое, разрушают эмаль, а пузырьки лишь усиливают вредный эффект.
«Если вы не хотите отказываться от игристого вина, то не забудьте прополоскать рот сразу после выпитого бокала. А при первой возможности — почистите зубы щёткой», — посоветовала медик в беседе с РИАМО.
Также стоит быть осторожнее с глинтвейном. Кислоты и сахара, содержащиеся в этом согревающем зимнем напитке, повышают пористость эмали, что приводит к её разрушению. Чтобы снизить вредное воздействие, врач посоветовала немного остудить глинтвейн. Также после выпитого бокала следует прополоскать рот водой.
Сладкие коктейли, типа «Пина колады» или клубничного дайкири, содержат много сахара. Они оседают на поверхности зубов и создают питательную среду для бактерий. Это приводит к разрушению эмали и появлению кариеса. Негативное воздействие на зубы оказывают и кофейные ликёры: они окрашивают эмаль и разрушают защитные функции слизистой. Поэтому даже после одной рюмки надо почистить зубы.
В целом с алкоголем в Новый год лучше быть аккуратнее, так как он может привести не только к проблемам с зубами, но и с сердцем. У людей, которые в особенности не пьют в будние дни, повышается риск внезапной смерти из-за нарушения сердечного ритма. Кроме того, не стоит пить на голодный желудок и смешивать разные напитки.
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