Разрушают эмаль и приводят к кариесу: Стоматолог раскрыла, какие новогодние напитки вредны для зубов

Россиянам рассказали о популярных новогодних напитках, которые губительны для зубов. На первое место стоматолог Ирина Корнилина поставила главный символ праздника — шампанское. Кислоты, которое содержит игристое, разрушают эмаль, а пузырьки лишь усиливают вредный эффект.

«Если вы не хотите отказываться от игристого вина, то не забудьте прополоскать рот сразу после выпитого бокала. А при первой возможности — почистите зубы щёткой», — посоветовала медик в беседе с РИАМО.

Также стоит быть осторожнее с глинтвейном. Кислоты и сахара, содержащиеся в этом согревающем зимнем напитке, повышают пористость эмали, что приводит к её разрушению. Чтобы снизить вредное воздействие, врач посоветовала немного остудить глинтвейн. Также после выпитого бокала следует прополоскать рот водой.