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20 декабря, 16:23

Разрушают эмаль и приводят к кариесу: Стоматолог раскрыла, какие новогодние напитки вредны для зубов

Стоматолог Корнилина: Кислоты и пузырьки шампанского разрушают эмаль

Россиянам рассказали о популярных новогодних напитках, которые губительны для зубов. На первое место стоматолог Ирина Корнилина поставила главный символ праздника — шампанское. Кислоты, которое содержит игристое, разрушают эмаль, а пузырьки лишь усиливают вредный эффект.

«Если вы не хотите отказываться от игристого вина, то не забудьте прополоскать рот сразу после выпитого бокала. А при первой возможности — почистите зубы щёткой», — посоветовала медик в беседе с РИАМО.

Также стоит быть осторожнее с глинтвейном. Кислоты и сахара, содержащиеся в этом согревающем зимнем напитке, повышают пористость эмали, что приводит к её разрушению. Чтобы снизить вредное воздействие, врач посоветовала немного остудить глинтвейн. Также после выпитого бокала следует прополоскать рот водой.

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Сладкие коктейли, типа «Пина колады» или клубничного дайкири, содержат много сахара. Они оседают на поверхности зубов и создают питательную среду для бактерий. Это приводит к разрушению эмали и появлению кариеса. Негативное воздействие на зубы оказывают и кофейные ликёры: они окрашивают эмаль и разрушают защитные функции слизистой. Поэтому даже после одной рюмки надо почистить зубы.

В целом с алкоголем в Новый год лучше быть аккуратнее, так как он может привести не только к проблемам с зубами, но и с сердцем. У людей, которые в особенности не пьют в будние дни, повышается риск внезапной смерти из-за нарушения сердечного ритма. Кроме того, не стоит пить на голодный желудок и смешивать разные напитки.

Обложка ©

Freepik / master1305

Алёна Зиновьева
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