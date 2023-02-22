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22 февраля, 16:27

Учёных удивил вкус воды, которая хранилась под землёй 2,6 млрд лет

Учёные нашли и выпили воду, которая хранилась под землёй 2,6 млрд лет

Канадские учёные обнаружили в тонких трещинах гранита шахты воду, возраст которой составляет 2,6 миллиарда лет. Её источник находится несколькими километрами ниже земной поверхности, уточняет портал Unilad.

Многовековую находку рискнула продегустировать геолог Университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар. По её словам, из-за реакции между водой и камнем вода стала очень солёной, а по консистенции она была похожа на светлый кленовый сироп.

"Вода имеет более высокую вязкость, чем водопроводная. Она стала оранжевого цвета, так как в ней начинают формироваться минералы", — рассказала исследователь.

По словам Лоллар, вода сохранилась с того времени, когда в атмосфере Земли ещё не было свободного кислорода, — примерно за миллиард лет до появления многоклеточных организмов.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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