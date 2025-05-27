Троицкая родительская суббота 2025: когда будет и что можно, а что нельзя делать в этот день Какого числа пройдёт Троицкая родительская суббота в 2025 году. Что можно и что нельзя делать в этот день, а также об истории и традициях праздника читайте подробнее в материале Life.ru. 27 мая, 14:00 Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

Троицкая суббота — особенный день для всех православных христиан. Одна из двух самых важных родительских в году: вторая — это Мясопустная, которая приходится на неделю перед Великим постом. Именно в эти родительские субботы мы можем поминать не только знакомых и родственников, но и всех христиан, что когда-либо жили на земле. Даже тех, кто попал в ад. Даже тех, кто не успел перед отходом в мир иной покаяться. Те, кто пропал без вести или не был похоронен по православному обряду, тоже на Троицкую субботу получают своё поминовение.

Когда отмечают Троицкую родительскую субботу в 2025 году

Когда отмечаем Троицкую субботу в 2025 году? Хороший вопрос. Фото © ТАСС /Виктор Драчев

Троицкая родительская суббота — это переходящий праздник. То есть его число в том или ином году зависит от того, какой сегодня день недели. Но не только, конечно же. Если рассматривать иерархию церковных праздников, то Троицкая родительская зависит от праздника Троицы, который всегда приходится на воскресенье. Пятидесятница — это альтернативное название Троицы, так как её отмечают на 50-й день от Пасхи. А Пасха вычисляется по лунному календарю, о чём в подробностях Life.ru рассказывал ранее. Нам же, обычным православным, достаточно знать тот факт, что Троицкая суббота в 2025 году приходится на 7 июня, а Троица, соответственно, на 8-е. Именно седьмого готовьтесь пойти в церковь или поехать на могилы умерших, чтобы привести их в порядок.

История и значение праздника Троицкой субботы

Родительская — это день, когда православные христиане вспоминают тех, кого нет с нами. Троицкая суббота — не исключение. Фото © Wikipedia / Alexei Korzukhin

Обычай родительских суббот появился ещё в греческой православной церкви. Такой обряд, скорее всего, был в ходу даже во времена Византии. У греков в церковном календаре есть пять «дней всех душ». Каждый из них — это суббота, предназначенная для поминовения всех православных душ без исключения. Через Византию обычай пришёл к нам, на Русь, ведь русская православная вера выросла из византийского обряда. Богослужения на Троицкую субботу содержатся в Цветной триоди — традиционной книге, которая используется на службах на период после Пасхи. Пятидесятница входит в этот период.

Суть Троицкой субботы — в поминовении усопших, по возможности всех. Поэтому Троицкая суббота — одна из двух Вселенских суббот, самых важных. В церквях в этот памятный день проводится Вселенская панихида по всем христианам независимо от того, каким образом они ушли из жизни (с некоторыми исключениями). Для России и Беларуси Троицкая суббота 7 июня — это самый важный поминальный день, великий праздник. Белорусы могли в этот день освящать травы и окуривать ими скотину и хаты, а русские украшали зеленью могилы своих родных и разговаривали с ними. В 2025 году следовать этому обряду можно, пожалуй, только в душе.

Что можно и что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота — это важный день. Его нужно проводить с уважением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

На Троицкую субботу лучше всего сходить в церковь и почтить память покойных в общей молитве. Дело в том, что во времена язычества у славян на период Троицы и родительской выпадали праздники той же направленности — связанные с поминанием умерших. Только, в отличие от христиан, славяне-язычники считали, что в определённый день лета умерших отпускают из загробного мира и те заселяются в свежую зелень, в том числе цветы. В христианстве старались бороться с отголосками языческих верований.

Представляем вам список запретных действий на Троицкую субботу: Не смотрите на падающие звёзды или кометы.

Не занимайтесь домашними делами: уборкой, глажкой, стиркой.

Нельзя заниматься тяжёлым трудом.

Нельзя устраивать вечеринки, попойки, громко кричать, ругаться и плакать.

Нельзя ходить на увеселительные мероприятия.

Так много запретов... Но не вешайте нос: эти запреты компенсируются благочестивой атмосферой Троицкой субботы, а также возможностью сходить в храм, поучаствовать в службе, проникнуться духом православного сообщества. Может быть, вы встретите в церкви своего лучшего друга или давно забытого родственника?

Рассказываем, что на Троицкую субботу 7 июня 2025 года делать можно: Молиться за усопших, заказывать у батюшки молитву за упокой.

Посещать церковь.

Причащаться и исповедоваться.

Ездить на кладбище, благоустраивать могилы, убирать мусор и старые ветки, класть живые цветы.

Собраться дома с семьёй и тихо помянуть близких.

Заниматься рукоделием или творчеством.

Приметы на Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота — важнейший праздник для славян. Русские и белорусы в особенности чувствуют это. В праздновании по русскому обычаю можно нет-нет да и заметить некоторые языческие черты. Посещение кладбищ и погостов, украшение их свежей зеленью, поминовение и разговор с душой умершего — это всё русские обряды. В Беларуси принято было освящать травы и окуривать ими всю деревню: как дома, так и животных. А в украинских сёлах Троицкая родительская звалась Клечальной субботой. В этот день селяне рубили небольшую осинку и пытались вычислить по цвету её листьев, все ли доживут до следующего года. Если за ночь остались зелёными — хорошо, если почернели — ждать покойника. На Карпатах было принято просить прощения у тех, кто тебя старше, и у тех, кто тебя младше. А в Словении старались улизнуть с работы в поле поскорее: считалось, что Святой Дух снисходит на поля уже в полдень и за работу может покарать.

Но довольно обычаев, расскажем приметы и поверья на Троицкую субботу: В Троицкую субботу надо сеять ячмень и техническую коноплю.

Три дня после Троицкой родительской нельзя подметать пол.

На Троицкую субботу русалки выходят из воды, чтобы повеселиться и поиграть в прятки. А ночью водяной поднимал воду в реке, пока не услышит народные песни.

Дабы отогнать русалок и водяного, молодые жители деревни всю ночь жгли костры и бегали по полям с берёзовыми прутиками.

Было поверье, что на Троицкую просыпаются мертвецы. Это как раз рудимент с языческих времён: всем известно, что, по христианской традиции, мёртвые воскреснут только на Страшном суде.

Молитвы на Троицкую родительскую субботу

Молитвы на Троицкую родительскую субботу — очень важный элемент праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Молитвы на Троицкую субботу актуальны и для тех, кто играет по правилам и пойдёт 7 июня в храм, и для тех, кому попасть в церковь не удастся. Для поминовения усопших вне храма есть такая короткая молитва: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Кстати, в храмах в день Троицкой субботы проводится вселенская служба, которая включает в себя несколько тропарей и кондаков, а также чтение отрывков Священного писания. Припев в самом начале службы будет такой: «Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим». Но есть и другая молитва об усопших. Можете читать её про себя, если не получится посетить храм из-за рабочей смены или непредвиденных обстоятельств.

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба(-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (её) согрешения и невольные, избавь его (её) от вечных мук и огня геенского, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил(а) он(а), но не отступил(а) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала».

Что ставят на стол в Троицкую родительскую субботу

Троицкий субботний обед должен быть традиционным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Троицкая родительская — это не постный день. Но всё же есть кое-какие ограничения. В субботу, 7 июня, придётся на весь день отказаться от мяса: его нельзя носить в храм, да и дома от него лучше воздержаться. Зато можно поставить на стол всё традиционное и не содержащее умерщвлённых животных: кутью, традиционную славянскую кашу из чернослива, сушёных фруктов и нескольких видов круп и злаков;

блины;

варёные яйца;

пироги с постной начинкой.

В народе бытует мнение, что молиться на Троицкую субботу можно даже за тех, кто покинул нас добровольно. Большинство батюшек отвечают на такое категоричным «нет»: для них отчаяние — не комплекс диагнозов из МКБ-10, а сознательный грех, сознательное противопоставление себя Богу. Но недавно Святейший Синод пришёл к выводу, что большинство людей, совершивших такой тяжёлый грех, в наше время делают это по «помутнению ума». Поэтому был разработан специальный частный «Чин молитвенного утешения сродников, живот свой добровольно скончавшаго». Чин никак не оправдывает грех, он предназначен для утешения родственников. Недавно Life.ru опубликовал пророчество архимандрита Ипполита.

Авторы Любовь Свободная