Предсказания старца архимандрита Ипполита, на чьей могиле и сегодня происходят чудеса

Архимандрит Ипполит (в миру Сергей Халин) — ключевая фигура в духовной жизни Курской области. Он служил Господу в монастырях с 1957 года, а до этого был командиром отделения зенитных пулемётчиков. Настоятелем Рыльского Николаевского монастыря старец был с 1991 года, он посвятил 11 лет восстановлению этого святого места. С момента смерти Ипполита прошло уже 13 лет, но верующие продолжают ходить к батюшке на могилу и молиться ему, а само захоронение считается чудотворным и целительным. К могилке старца до сих пор приезжают паломники. Но что же говорил архимандрит Ипполит о будущем мира и нашей страны? Расскажем в материале.

Конфликт в Осетии

Старец Ипполит предсказывал как обыденные события, так и политические. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

8 августа 2008 года на грузино-осетинской границе произошёл конфликт, который вылился в «пятидневную войну» и привёл к независимости Южной Осетии и Абхазии. Война закончилась уже 12-го числа, всего за пять дней погибла тысяча человек, беженцами стали около 50 тысяч. Старец Ипполит предвидел конфликт ещё задолго до того, как тот развернулся. Архимандрит отошёл к Богу в 2002 году, за шесть лет до событий. Про грядущую войну он говорил так: «Кавказ спасётся монастырями».

Ипполит хорошо знал осетинские монастыри: их построили ещё при его жизни, Аланский Успенский монастырь открыли в 2000 году, а Богоявленский Аланский монастырь, женский, был открыт в 2002-м. Но это в Северной Осетии, а вот в Южной Осетии есть монастырь Биети, чья история уходит корнями в Средневековье, — и он разрушен. Видимо, старец имел в виду, что нужно восстановить все исторические монастыри. Например, как в Абхазии, где в XIX веке возвели Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь по указаниям афонских старцев. Закрытый в 1924 году, он был возвращён братии в 1994-м. Ипполит знал, о чём говорит, ведь он сам посвятил часть жизни восстановлению святого места.

Нападки врагов на Россию

Архимандрит Ипполит знал, что у России будет много врагов. Пока он был жив, врагов у России было мало. Фото © Wikipedia / evatutin

Архимандрит Ипполит был весьма скромным батюшкой. Дар прозорливости он всё же имел, но скрывал от массы верующих, рассказывая будущее только самым набожным. Поэтому иногда можно встретить мнение, что архимандрит Рыльского Николаевского монастыря не делал пророчеств: он выбирал среди прихожан самых достойных, чтобы им открыться. Бывало, самым верным своим слушателям говорил, что ни один враг не справится с Россией, хотя нападений будет много, а город, где находится его монастырь, и вовсе выстоит, несмотря на интенсивность атак. Сейчас мы можем понять, что пророчество исполнилось потому, что войска Украины захватили прошлым летом часть Курской области и спустя семь месяцев были выбиты оттуда. Как и предсказывал Ипполит, иностранные военные не дошли до Рыльска.

Исключительные навыки чтения писем

Архимандрит Ипполит умел читать, не читая. Фото © Wikipedia / Gragpak

Этот случай прозорливости старца будет вне политики. Игумен Роман (Архипов), современный настоятель Рыльского Николаевского монастыря, вспоминал, как принёс Ипполиту письмо от друга. Ему пришлось добираться до Рыльска аж из самого Курска. Будущий отец Роман стал задавать старцу вопросы, которые возникли в ходе письма. Батюшка отвечал на них чётко, причём письмо держал вверх ногами — даже не читал его.

Невероятная прозорливость в самых мирских вещах

Архимандрит Ипполит действительно обладал пророческим даром. Фото © РИА «Новости» / Александр Лыскин

Однажды к старцу Ипполиту пришла женщина. Это была москвичка по имени Лариса. Во время беседы архимандрит постоянно спрашивал, замужем ли она. Ларисе раз за разом приходилось отвечать на этот вопрос, причём с удивлением. Потом старец вообще сказал что-то непонятное: «Надо же, ему уже 38, он жениться надумал!» Девушка покинула приёмную Ипполита в недоумении. А спустя четыре года встретила мужчину, которому как раз было 38 лет. И они поженились.