Гордость Советского Союза: 5 забытых салатов из СССР, которые незаслуженно исчезли с наших столов

Советская кухня была богата на неожиданные сочетания и оригинальные рецепты, рождённые из ограниченного набора продуктов. Многие салаты той эпохи сегодня кажутся странными или устаревшими, но их вкус до сих пор способен вызвать ностальгию у целого поколения. Life.ru вспоминает пять незабываемых салатов из СССР, которые стоит вернуть на современные столы.

«Завтрак Клеопатры» — деликатес для советской элиты

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В элитных санаториях СССР этот салат считался настоящим чудом здорового питания. Его подавали высокопоставленным чиновникам и восстанавливающимся больным, веря в его целебные свойства. Несмотря на простые ингредиенты, сочетание получалось удивительно гармоничным и питательным.

Царские ингредиенты для завтрака Клеопатры:

2 ст. ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления;

2 ст. ложки кипятка;

50 г грецких орехов;

30 г изюма;

1 ч. ложка мёда;

1 зелёное яблоко;

кедровые орешки для украшения (по желанию).

Секретный рецепт приготовления царского салата:

Запарьте овсяные хлопья кипятком без варки, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Изюм промойте и замочите в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите. Грецкие орехи измельчите крупными кусочками. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Соедините все ингредиенты, заправьте мёдом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. При желании посыпьте кедровыми орешками для дополнительной изысканности.

Салат с рыбными консервами — палочка-выручалочка советских хозяек

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Этот универсальный салат спасал ситуацию в любых обстоятельствах: будь то неожиданные гости, недостаток времени или скудный набор продуктов в холодильнике. Готовился он из того, что всегда было под рукой в каждом советском доме, а получался сытным и вкусным.

Доступный набор для рыбного салата из СССР:

1 банка рыбных консервов в масле (сайра, сардина или горбуша);

3 варёных яйца;

1–2 свежих или солёных огурца;

1/2–1 луковица;

майонез по вкусу;

соль, перец;

свежий укроп (если есть).

Простой способ приготовления выручающего салата:

Сварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурцы порежьте небольшими кусочками (свежие — кубиками, солёные — соломкой). Лук мелко нашинкуйте, при желании можно слегка ошпарить кипятком для мягкости. Рыбу выложите из банки, разомните вилкой, удалив крупные кости. Соедините все ингредиенты в салатнице. Заправьте майонезом, посолите, поперчите по вкусу. Добавьте рубленый укроп и хорошо перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться в холодильнике.

Кремлёвский свекольный салат — не просто овощная нарезка

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По легенде, этот салат ежедневно появлялся на столах советских лидеров как источник здоровья и долголетия. Секрет заключался не в составе, а в особом способе приготовления свёклы, которая приобретала неповторимый карамельный оттенок вкуса.

«Элитный» состав кремлёвского свекольного салата:

600 г свёклы;

150 г грецких орехов;

150 г чернослива;

4 ст. ложки сметаны;

100 г сыра (твёрдого или адыгейского);

соль и сахар для запекания свёклы.

Кремлёвский метод приготовления свекольного деликатеса:

Подготовьте свёклу особым способом: обрежьте верх и низ, густо натрите срезы солью и сахаром. Запекайте в духовке при 180 °C в течение 30–35 минут, до мягкости. Остывшую свёклу натрите на крупной тёрке. Чернослив замочите в тёплой воде, обсушите и нарежьте полосками. Грецкие орехи слегка подрумяньте на сухой сковороде и крупно нарубите. Сыр натрите на тёрке. Соедините все компоненты, заправьте сметаной. Дайте салату настояться не менее 30 минут для раскрытия вкуса.

Салат «Пассажирский» — классика вагонов-ресторанов

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В 70-е годы этот салат был изобретён поварами советского общепита как способ создать вкусное блюдо из ограниченного набора продуктов. Из вагонов-ресторанов он быстро перекочевал в домашние кухни, где полюбился за простоту приготовления и насыщенный вкус.

Железнодорожный набор для салата «Пассажирский»:

250 г говяжьей печени;

1 луковица;

1 солёный огурец;

1 морковь (по желанию);

майонез для заправки;

растительное масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Дорожный рецепт приготовления салата «Пассажирский»:

Печень нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте на сильном огне до готовности, но не пересушивая. Лук нарежьте крупными кольцами и обжарьте до золотистого цвета. Морковь (если используете) нарежьте брусочками и добавьте к луку в сковороду. Солёный огурец нарежьте тонкой соломкой. Остудите все жареные компоненты. Соедините печень, лук, морковь и огурцы в салатнице. Щедро заправьте майонезом, перемешайте. Подавайте сразу или охладите перед подачей.

Салат с морской капустой и картофелем — полезная ностальгия

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Этот салат многие в детстве недолюбливали, но с возрастом начинали ценить его пользу и необычный вкус. Морская капуста была доступна в любом советском магазине, а в сочетании с привычными продуктами создавала удивительно гармоничное блюдо.

Морские ингредиенты для полезного салата:

100 г морской капусты;

2–3 картофелины;

2–3 варёных яйца;

2–3 ст. ложки консервированного зелёного горошка;

зелёный лук по вкусу;

2 ст. ложки нерафинированного подсолнечного масла или майонеза;

соль, перец по вкусу.

Домашний способ приготовления салата с морской капустой:

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите и также нарежьте кубиками. Зелёный лук мелко нарубите. В салатнице соедините морскую капусту, картофель, яйца и горошек. Добавьте зелёный лук и аккуратно перемешайте. Заправьте ароматным нерафинированным подсолнечным маслом для деревенского вкуса или майонезом для сытности. Приправьте солью и перцем по вкусу. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.