Шеф-повар раскрыл три секрета идеального борща

Шеф-повар Борис Копылов раскрыл секреты приготовления идеального борща. Он подчеркнул, что основа вкусного борща — наваристый бульон, для которого лучше использовать мясо с костью. После первого закипания воду следует слить и залить свежую, затем снова довести до кипения — это сделает бульон более насыщенным.

Особое внимание Копылов уделил приготовлению пассеровки. Он рекомендует обжаривать лук и морковь отдельно, а затем смешивать их. Шеф-повар предостерегает от использования готовой томатной пасты, советуя вместо этого натереть свежие помидоры и добавить к ним чеснок и пряности.

«Будет вкуснее, если пожарить лук отдельно от моркови и смешать их уже приготовленными. Ещё ни в коем случае нельзя класть в борщ томатную пасту для усиления цвета, лучше использовать натуральные томаты, протерев их на тёрке и добавив много пряностей с чесноком», — рассказал кулинар в беседе с «Вечерней Московой».

Главный ингредиент борща — свёклу — эксперт советует готовить отдельно. Вместо традиционного способа с уксусом и сахаром, Копылов предлагает тушить свёклу с черносливом и лимонным соком, что помогает сохранить яркий цвет и придаёт блюду особый вкусовой оттенок.