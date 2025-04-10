ЕС сделал Украине заманчивое предложение насчёт борща

В Еврокомиссии провели аналогию между интеграцией Украины в Европейский Союз и процессом приготовления борща. На бизнес-форуме в Брюсселе еврокомиссар по расширению Марта Кос предложила Украине совместно «приготовить это блюдо», чтобы затем «вместе насладиться его вкусом».

Кос отметила, что фраза «сварить борщ вместе» стала популярной на Украине и символизирует не только совместное приготовление пищи, но и выполнение сложных задач в команде, основанных на доверии и терпении.