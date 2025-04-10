ЕС сделал Украине заманчивое предложение насчёт борща
Еврокомиссар Кос предложила Украине «варить борщ вместе»
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В Еврокомиссии провели аналогию между интеграцией Украины в Европейский Союз и процессом приготовления борща. На бизнес-форуме в Брюсселе еврокомиссар по расширению Марта Кос предложила Украине совместно «приготовить это блюдо», чтобы затем «вместе насладиться его вкусом».
Кос отметила, что фраза «сварить борщ вместе» стала популярной на Украине и символизирует не только совместное приготовление пищи, но и выполнение сложных задач в команде, основанных на доверии и терпении.
«Давайте же варить борщ вместе. Давайте строить партнёрство между Украиной и ЕС», — добавила она.
Напомним, что в 2022 году борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Как известно, киевские власти делают особый акцент на том, что борщ якобы «принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России». Однако герой мема про борщ с капусткой в беседе с Life.ru давно поставил точку в споре о национальной принадлежности блюда.