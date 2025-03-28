Советский армейский борщ в архивах ЦРУ: как национальное блюдо стало частью разведданных

Представьте себе ситуацию: секретные архивы ЦРУ, папки с грифом «совершенно секретно», а внутри — детальный рецепт... русского борща. Звучит как начало анекдота, но это реальная история, которая недавно всплыла при очередном рассекречивании документов американской разведки. Мы решили разобраться, почему обычный суп удостоился места среди секретных материалов и какое отношение кулинария имеет к холодной войне.

Армейский борщ под грифом «секретно»

Кулинарный шпионаж: зачем ЦРУ интересовалось советским армейским борщом. Фото © ТАСС / Федосеев

В 1956 году, в разгар холодной войны, специалисты ЦРУ внимательно изучали и каталогизировали рецепт советского армейского борща. Документ был частью методички для военных поваров Красной армии. Странно, не правда ли? Казалось бы, что секретного в рецепте традиционного славянского супа? Однако история показывает, что кулинария может оказаться важным стратегическим активом, когда речь идёт о противостоянии сверхдержав. Документ не просто сохранили — его засекретили на долгие десятилетия, словно речь шла о чертежах новейшего оружия, а не о том, как правильно нашинковать капусту.

Как борщ попал в руки американцев

После окончания Второй мировой войны американская разведка уделяла особое внимание изучению быта советских военнослужащих. Повседневная жизнь солдат, их рацион, условия службы — всё это представляло интерес для аналитиков с другой стороны океана. Во время одной из разведывательных операций агенты получили доступ к армейским инструкциям, среди которых оказалась и методичка по приготовлению борща. Документ незамедлительно перевели и тщательно изучили. Журналист Дэвид Пэрри, который первым обнаружил упоминание об этой методичке в рассекреченных материалах, был не менее удивлён, чем мы. Но в логике спецслужб была своя рациональность.

50 кг свёклы и стратегия холодной войны

Засекреченный русский борщ: что американские разведчики узнали о Советской армии из рецептов. Фото © ТАСС / Александр Река

Обнаруженный в архивах ЦРУ рецепт армейского борща впечатляет масштабами. Судите сами: 50 кг капусты, 50 кг свёклы, 5 кг лука, 7,5 кг моркови и целых 75 кг картофеля! Это не просто обед для семьи — это полноценное снабжение военной части. Методичка детально описывала технологию: свёкла тушилась с маслом, бульоном и томатной пастой, для сохранения цвета добавлялся уксус. Отдельно пассеровались лук и морковь, после чего все компоненты соединялись с бульоном, капустой и картофелем. Завершающим штрихом служила поджаренная мука, соль, перец и лавровый лист. Казалось бы, ничего особенного — классический рецепт в больших объёмах.

Еда как оружие: стратегическое значение рациона

Почему же рецепт борща оказался засекреченным? Логика спецслужб проста: знание состава армейского рациона позволяло определить дневную калорийность питания советских солдат. А это уже ценная разведывательная информация. В условиях холодной войны такие данные могли использоваться для анализа боеспособности войск противника. Сытый солдат сражается лучше голодного — этот простой факт имеет серьёзное военное значение. Кроме того, американцы могли учитывать эту информацию при разработке экономических санкций или планировании операций по подрыву сельскохозяйственного сектора СССР. Если знаешь, что входит в рацион армии, можешь предсказать, какие продукты станут критически важными в случае конфликта.

Борщ как объект разведки: почему рацион советских солдат интересовал ЦРУ. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв