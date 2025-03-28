Россиянка нашла тонны денег прямо в лесу. Но есть нюанс

Россиянка обнаружила тонны советских денег в лесах Владимирской области и поделилась этой находкой в блоге «Заброшки и путешествия». В этом регионе находятся старые ракетные шахты, где когда-то размещались межконтинентальные баллистические ракеты. После распада СССР и подписания договора о сокращении ядерных вооружений эти объекты были законсервированы и постепенно пришли в запустение, став местом притяжения для исследователей.

«Со временем эти некогда секретные военные установки превратились в болота, которые вряд ли привлекли бы наше внимание, если бы не один интересный факт: в них хранятся миллиарды советских рублей!» — рассказывает автор блога.

После распада Советского Союза российские власти столкнулись с задачей утилизации большого количества устаревших купюр. Сжигать их было запрещено из-за токсичных веществ в типографской краске, поэтому было принято решение захоронить банкноты в закрытых ракетных шахтах. Со временем старые объекты затопило, образовав болота, а мешки с деньгами истлели. На фотографиях видно, что местность вокруг шахт завалена деньгами, часть из которых сохранилась почти нетронутой.

Тем не менее, автор блога подчеркивает, что несмотря на зрелище разбросанных по земле купюр, ценности у этой находки нет — это всего лишь миллионы цветных бумажек.