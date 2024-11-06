Популярная блогерша спрятала от мужа клад и вспомнила о нём, когда он обесценился

В Индии популярная блогерша нашла огромную пачку денег во время генеральной уборки в своём доме, однако пролежавшие в тайнике несколько лет купюры уже обесценились. Своей историей индианка поделилась в соцсети.

Индийская блогерша Дипти Габа нашла пачку денег. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deeeptigaba

Дипти Габа готовилась в октябре к индийскому празднику Дивали, поэтому решила полностью вычистить свой дом, чтобы избавиться от негативной энергии. Во время уборки в шкафу женщина наткнулась на тайник, где обнаружила пакет с большой пачкой денег. Габа вспомнила, что несколько лет назад спрятала купюры от мужа, чтобы он не потратил их, однако сама же забыла про них.

В тайнике, по словам индианки, лежали банкноты номиналом 500 и 1000 рупий. Женщина показала в соцсети увесистую пачку и поделилась своей историей. Однако счастливой Габа себя не почувствовала, так как купюры устарели, и с 2016 года в Индии их уже не принимают. Пользователи посочувствовали женщине и посоветовали больше не прятать деньги от нерадивого супруга.