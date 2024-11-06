Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 10:54

Популярная блогерша спрятала от мужа клад и вспомнила о нём, когда он обесценился

В Индии женщина обнаружила во время уборки в своём доме тайник с деньгами

Индийская блогерша Дипти Габа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deeeptigaba

Индийская блогерша Дипти Габа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deeeptigaba

В Индии популярная блогерша нашла огромную пачку денег во время генеральной уборки в своём доме, однако пролежавшие в тайнике несколько лет купюры уже обесценились. Своей историей индианка поделилась в соцсети.

Индийская блогерша Дипти Габа нашла пачку денег. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deeeptigaba

Дипти Габа готовилась в октябре к индийскому празднику Дивали, поэтому решила полностью вычистить свой дом, чтобы избавиться от негативной энергии. Во время уборки в шкафу женщина наткнулась на тайник, где обнаружила пакет с большой пачкой денег. Габа вспомнила, что несколько лет назад спрятала купюры от мужа, чтобы он не потратил их, однако сама же забыла про них.

В тайнике, по словам индианки, лежали банкноты номиналом 500 и 1000 рупий. Женщина показала в соцсети увесистую пачку и поделилась своей историей. Однако счастливой Габа себя не почувствовала, так как купюры устарели, и с 2016 года в Индии их уже не принимают. Пользователи посочувствовали женщине и посоветовали больше не прятать деньги от нерадивого супруга.

На Пхукете за день обчистили два бунгало туристов из России, но вора искать никто не рвётся
На Пхукете за день обчистили два бунгало туристов из России, но вора искать никто не рвётся

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные проникли в магазин, торгующий молочной продукцией, и вынесли продукты. Как оказалось позднее, они пришли за сливочным маслом. По оценке владельцев торговой точки, грабители нанесли ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar