В Екатеринбурге воры ночью вынесли из магазина почти 20 кило сливочного масла

В Екатеринбурге неизвестные проникли в магазин, торгующий молочной продукцией, и вынесли продукты. Как оказалось позднее, они пришли за сливочным маслом.

Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября, пишет E1.ru. Надев маски, двое мужчин вынесли всё сливочное масло, что им удалось найти — около 10-20 килограммов — и прихватили несколько молочных коктейлей. В кассе особо денег не оказалось. Ограбление им удалось совершить всего за две минуты.