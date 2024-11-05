В Екатеринбурге воры ночью вынесли из магазина почти 20 кило сливочного масла
В Екатеринбурге неизвестные проникли в магазин, торгующий молочной продукцией, и вынесли продукты. Как оказалось позднее, они пришли за сливочным маслом.
Момент ограбления «молочки» в Екатеринбурге. Видео © VK / «Лучшее в Красноярске»
Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября, пишет E1.ru. Надев маски, двое мужчин вынесли всё сливочное масло, что им удалось найти — около 10-20 килограммов — и прихватили несколько молочных коктейлей. В кассе особо денег не оказалось. Ограбление им удалось совершить всего за две минуты.
По оценке владельцев торговой точки, грабители нанесли ущерб в размере 100 тысяч рублей. Поиски преступников продолжаются. Директор магазина попросил местных жителей уведомить, если в городе начнётся продажа масла с рук с хорошей цене.
Ранее сообщалось, что в РФ впервые в истории импортировали 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну на днях прибыла пробная партия этого продукта из Турции. При этом в РФ цена на сливочное масло за год увеличилась более чем на 20%.