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5 ноября, 13:52

В Екатеринбурге воры ночью вынесли из магазина почти 20 кило сливочного масла

В Екатеринбурге неизвестные проникли в магазин, торгующий молочной продукцией, и вынесли продукты. Как оказалось позднее, они пришли за сливочным маслом.

Момент ограбления «молочки» в Екатеринбурге. Видео © VK / «Лучшее в Красноярске»

Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября, пишет E1.ru. Надев маски, двое мужчин вынесли всё сливочное масло, что им удалось найти — около 10-20 килограммов — и прихватили несколько молочных коктейлей. В кассе особо денег не оказалось. Ограбление им удалось совершить всего за две минуты.

По оценке владельцев торговой точки, грабители нанесли ущерб в размере 100 тысяч рублей. Поиски преступников продолжаются. Директор магазина попросил местных жителей уведомить, если в городе начнётся продажа масла с рук с хорошей цене.

В Россию завезут сливочное масло в жестяных банках из Индии и Ирана
В Россию завезут сливочное масло в жестяных банках из Индии и Ирана

Ранее сообщалось, что в РФ впервые в истории импортировали 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну на днях прибыла пробная партия этого продукта из Турции. При этом в РФ цена на сливочное масло за год увеличилась более чем на 20%.

Обложка ©

VK / «Лучшее в Красноярске»

Мария Любицкая
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