На Пхукете за день обчистили два бунгало туристов из России, но вора искать никто не рвётся
SHOT ПРОВЕРКА: В тайском отеле за день обворовали два номера российских туристов
Отель Baan Vanida Garden на Пхукете. Обложка © tripadvisor.ru / Юрий К.
Отдых в Таиланде становится небезопасным для российских туристов. Грабители обворовывают россиян прямо в отеле, забирая деньги и паспорта вместе с сейфом. Никто не берёт на себя ответственность, а отдыхающие не могут вернуться домой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Вор пробрался в тайское бунгало в отсутствие постояльцев и вынес сейф с деньгами и документами, много раз попав на камеры. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, девушка Инна вместе с супругом отдыхали в отеле Baan Vanida Garden на Пхукете. В один из дней они вернулись с прогулки и обнаружили, что их сейф, где лежали 2000 долларов (180 тысяч рублей) и документы, исчез. Как выяснилось позже, его украл воришка, который, вероятно, не смог взломать тайник и унёс его с собой, вырвав крепежи.
По словам Инны, в этот же вечер в соседнем бунгало на территории отеля произошло ещё одно преступление. Грабитель обокрал девчонок с Сахалина, разломав сейф, предположительно, топором. Южносахалинкам повезло чуть больше, у них украли только деньги в размере 3000 долларов (270 тысяч рублей).
Потерпевшая рассказала, что туроператор Pegas Touristik и тайский отель не дают официальных ответов и не берут на себя ответственность за причинённый ущерб. Через два дня Инна с супругом должны возвращаться в Россию, но у них нет паспортов, необходимо делать справки. Девушка возмущена отсутствием безопасности и отношением к российским туристам. Она предполагает, что отель хочет поскорее от них избавиться, чтобы не возвращать деньги за причинённый ущерб.
К сожалению, воровство — не самое худшее, что случилось с нашими соотечественниками в Таиланде в последнее время. Ранее Life.ru рассказывал о том, как 3 сентября на Пхукете нашли изувеченное тело 27-летнего уроженца Свердловской области Ильи Орлова. Характер ран на теле навёл правоохранителей на мысли о том, что мужчину убили местные бандиты, с которыми у него возник конфликт. Позже стало известно, что Орлов приехал в Таиланд, чтобы нажить себе состояние, однако с этим у него не задалось, потому что работать он не рвался. Позже тайская полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на которые россиянин попал незадолго до гибели. На записях он очень странно себя ведёт, кроме того его супруга рассказала, что у Ильи были проблемы с психикой. С учётом этих обстоятельств, следствие начало склоняться к версии самоубийства.