На Пхукете за день обчистили два бунгало туристов из России, но вора искать никто не рвётся

Отдых в Таиланде становится небезопасным для российских туристов. Грабители обворовывают россиян прямо в отеле, забирая деньги и паспорта вместе с сейфом. Никто не берёт на себя ответственность, а отдыхающие не могут вернуться домой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Вор пробрался в тайское бунгало в отсутствие постояльцев и вынес сейф с деньгами и документами, много раз попав на камеры. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, девушка Инна вместе с супругом отдыхали в отеле Baan Vanida Garden на Пхукете. В один из дней они вернулись с прогулки и обнаружили, что их сейф, где лежали 2000 долларов (180 тысяч рублей) и документы, исчез. Как выяснилось позже, его украл воришка, который, вероятно, не смог взломать тайник и унёс его с собой, вырвав крепежи.

По словам Инны, в этот же вечер в соседнем бунгало на территории отеля произошло ещё одно преступление. Грабитель обокрал девчонок с Сахалина, разломав сейф, предположительно, топором. Южносахалинкам повезло чуть больше, у них украли только деньги в размере 3000 долларов (270 тысяч рублей).