В Москве обнаружили похищенную коллекцию старинных монет стоимостью 55 млн руб

В Москве при содействии сотрудников ФСБ была обнаружена старинная коллекция золотых монет стоимостью 55 миллионов рублей, которую ранее похитили из музея Сен-Реми в Реймсе. На данный момент решается вопрос о её возвращении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении указано, что находка была обнаружена в ходе проверки информации о продаже на московском антикварном рынке монет, чьи название и описание совпадали с украденными экспонатами. Через каналы Интерпола во Францию был направлен соответствующий запрос.

Обнаруженная коллекция старинных монет. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осуждён охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось», — написала Волк.

Позднее правоохранители получили фотографии, а также описание разыскиваемых экспонатов. Всего было изъято 79 монет, которые представляют особую историческую и культурную ценность. Приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 миллионов рублей.