Как вкусно приготовить борщ: топ-7 рецептов с фото Как вкусно и просто приготовить борщ дома. Список рецептов с фото, включая мясной и классический борщи, холодный борщ (свекольник), борщ с капустой и зелёный борщ — в материале Life.ru. 16 апреля, 21:31 Борщ — универсальный и полезный вариант первого блюда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Борщ — одно из самых популярных и любимых русских блюд. Свой рецепт есть, наверное, в каждом доме. Его готовят горячим и холодным, с самыми разными добавками. Мы попробовали собрать самые популярные и лучшие домашние рецепты.

Как выбрать мясо для борща

От мяса в борще зависит очень многое. Лучшим вариантом будет говядина на кости — это даст наваристый бульон. Грудинка на кости даст оптимальное соотношение мяса и жира.

Говядина должна иметь насыщенный красный цвет. Слишком тёмный или коричневый оттенок может указывать на то, что мясо несвежее. Нельзя брать зеленоватое или сероватое мясо: такой цвет говорит о его порче. Вырезку и филе использовать не стоит. Они могут ухудшить вкус бульона, а при варке стать жёсткими.

Мясо для борща не должно быть слишком тёмным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / welcomeinside

Топ-7 рецептов по приготовлению борща

Традиционный (классический) борщ

Традиционный борщ готовится на говядине на косточке.

Ингредиенты:

Говядина на косточке — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Свёкла — 2 шт.

1 луковица

1 средняя морковь

Свежие или рубленые помидоры — 2 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Сок одного лимона

Чеснок — 2–3 зубчика

Капуста свежая или квашеная — 0,25 кочана

Маслины или оливки — по вкусу

Лавровый лист, соль, перец, свежая зелень — по вкусу

Налить в кастрюлю воды, положить мясо, поставить на огонь. Варить, снимая пену. Через три минуты после закипания отвар слить, мясо промыть и заново залить водой. Поставить варить на час-полтора. За пять минут до готовности добавить перец горошком и лавровый лист. После варки снять мясо с косточки, нарезать и поместить в бульон.

Очистить картофель и нарезать кубиками. Отправить в кипящий бульон. Очистить и нарезать лук, натереть морковь, измельчить болгарский перец. Обжарить их на сковороде до золотистого цвета, посолить по вкусу. Снять зажарку со сковороды, отправить в бульон.

Очистить и натереть свёклу. Отправить на сковородку. Добавить сок лимона, томатную пасту или нарезанные помидоры, тушить 2–3 минуты. Важно не передержать. Отправить вариться в бульон.

Следом сразу добавить в отвар нашинкованную капусту. Если она молодая, отправить её вариться сразу после картошки. Если капуста квашеная — опустить её в последнюю очередь. Варить 5–7 минут.

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить рубленую зелень, маслины или оливки и измельчённый чеснок. Дать борщу настояться не менее десяти минут.

Классический борщ — довольно сытное блюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Постный борщ

Вариант борща без мяса подойдёт в пост или тем, кто соблюдает диету.

Ингредиенты:

Свёкла — 2 шт.

Морковь небольшая — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

1 луковица

Капуста — 0,5 кочана

Помидор — 2 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Соль, сахар, лист лавровый, уксус — по вкусу

Очистить картофель и нарезать его кубиками, нашинковать капусту. Очистить лук, натереть морковь. Вскипятить в кастрюле воду, опустить туда картофель. Разогреть сковороду, обжарить лук и морковь. Отправить их вариться.

Добавить в сковороду половину натёртой свёклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 минут. Оставшуюся свёклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч.л. уксуса и дать настояться. Получившийся свекольный сок потребуется в конце приготовления.

Припустить и нарезать помидоры. Добавить их в сковороду с овощами, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить ещё 5–7 минут. Переложить тушёные овощи в кастрюлю с картофелем и водой. Поместить нашинкованную капусту, варить около 10 минут. Добавить лавровый лист и свекольный сок. Увеличить огонь, довести постный борщ до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.

Диетический борщ варится без мяса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timolina

Холодный борщ (свекольник)

Свекольником называют холодный суп а-ля борщ. Его обычно готовят летом.

Ингредиенты:

Свёкла — 500 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1–2 шт.

Картофель — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Лимонный сок — 4 ст. ложки

Лавровый лист, перец горошком, соль, зелень — по вкусу

Свёклу очистить, разрезать на несколько частей. Залить двумя литрами воды. Отварить до готовности. Вынуть, охладить и натереть на тёрке. Измельчить чеснок, лук, натереть морковь. Картофель очистить и нарезать кубиками.

Свекольный отвар вскипятить, выложить туда картофель. Обжарить лук и морковь. Поместить зажарку к картофелю. Следом добавить свёклу и чеснок, лимонный сок. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой и варить на слабом огне 5–7 минут. Подавать охлаждённым.

Свекольник — летняя вариация борща. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Krzeslak

Борщ из курицы

Классическим борщом не считается, но является хорошей альтернативой борщу мясному и варится быстрее, чем он.

Ингредиенты:

Куриные окорочка или тушка

Свёкла — 2 шт.

1 луковица

1–2 моркови

Картофель — 3 шт.

Капуста — 0,5 кочана

Свежие помидоры — 2 шт. (или томат-паста)

Сок одного лимона

Чеснок 2–3 зубчика

Соль, перец, зелень, приправы — по вкусу

Окорочка промыть, если это тушка — очистить от излишков жира. Залить холодной водой, довести до кипения, снимая пену. Убавить огонь, посолить, накрыть крышкой и варить до готовности 30-40 минут.

Очистить картофель и нарезать кубиками. Очистить лук, натереть морковь, очистить и натереть свёклу, припустить и измельчить помидоры.

Выложить из бульона курицу, поместить туда вариться картофель. Обжарить лук с морковью, потом тоже отправить вариться. Выложить свёклу на сковородку, добавить лимонный сок и томаты, тушить не более чем пять минут. Выложить в кастрюлю с остальными ингредиентами. Проварить 5–7 минут, далее поместить в отвар нашинкованную капусту, посолить и поперчить, добавить приправы. Варить пять минут. Поместить чеснок, измельчённую варёную курицу и нашинкованную зелень. Дать настояться.

Борщ можно сварить и на курином бульоне. Фото © Freepik

Борщ черниговский

Один из рецептов борща с фасолью. Отличается густотой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Мясо с косточкой — 500 г

Картофель — 400 г

Капуста белокочанная — 400 г

Свёкла — 350 г

Небольшой кабачок — 1 шт.

Фасоль белая сухая — 0,5 стакана

Помидоры — 400 г

Томатная паста — 2 ст. ложки

Корень петрушки — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

1 луковица

Яблоко свежее кислое — 1 шт.

Сок одного лимона

Масло сливочное или смалец — 70 г

Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

Фасоль замочить заранее и отварить. Отвар не выливать. Поставить мясо вариться на огонь, довести его до кипения, снять пену, варить с приоткрытой крышкой полтора часа.

Очистить картофель и нарезать кубиками. Очистить свёклу, лук и корень петрушки. Свёклу, морковь, корень, капусту и кабачок мелко нашинковать или натереть. Лук нарезать мелкими кубиками. Яблоко очистить и также натереть. Помидоры припустить и натереть.

На половине жира тушить, помешивая, свёклу 10 минут, добавить лимонный сок и томатную пасту и потушить ещё. На второй половине жира обжарить лук, морковь и корень петрушки, добавить к ним кабачок и прожарить пять минут.

В кипящий бульон поместить картофель и, как только он закипит, добавить капусту. Варить 10–15 минут. Добавить фасоль с отваром, обжаренные овощи, яблоко, помидоры, тушёную свёклу, соль по вкусу и варить 10 минут. В конце посыпать нарубленной зеленью. Дать борщу настояться и подавать со сметаной.

Борщ по-украински сочетает множество ингредиентов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lightman David

Борщ русский с квашеной капустой и грибами

Борщ на грибном бульоне — рецепт, также подходящий для постного меню.

Ингредиенты:

Сухие грибы — 100 г

Свёкла средняя — 2 шт.

Капуста квашеная — 300 г

Морковь — 2–3 шт.

1 луковица

Помидоры — 2 шт. (или томат-паста)

Картофель — 2 шт.

Сок половины лимона

Маслины или оливки, соль, перец, приправы — по вкусу

Грибы замочить на 1–2 часа, процедить воду. Грибы промыть, залить процеженной водой, довести до кипения, отварить до мягкости на небольшом огне. Готовые грибы нарезать кусочками или соломкой.

Очистить и нарезать картошку, лук, натереть морковь и свёклу, нашинковать капусту. Выложить свёклу на разогретую сковороду, добавить лимонный сок и помидоры, протушить около пяти минут. На другой сковороде обжарить лук и морковь, добавить к ним нарезанные грибы и ещё несколько минут подержать на огне.

В кипящий грибной бульон поместить картофель, довести до кипения. Вложить квашеную капусту с небольшим количеством рассола, лук, морковь, грибы, маслины или оливки по желанию, в последнюю очередь — свёклу, посолить и добавить приправы. Проварить всё 5–7 минут. Подавать с чёрным хлебом и сметаной.

Борщ варится и на основе сушёных грибов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Борщ с ботвой (ботвинья)

Борщ со свекольной ботвой — классический летний рецепт русской кухни.

Ингредиенты:

Свёкла — 2 шт.

Свекольные листья — 150 г

Капуста — 300 г

Картофель — 2–3 шт.

1 морковь

Помидоры — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

1 луковица

Сок половины лимона или 1 ст. ложка уксуса

Соль, перец, приправы по вкусу

Капусту нашинковать, картофель очистить и нарезать кубиками. В глубокую кастрюлю налить воды, поставить на огонь, довести до кипения и добавить капусту и картофель. Перемешать и варить 10 минут. Лук очистить и измельчить, морковь натереть. Помидоры припустить и также измельчить.

Обжарить лук и морковь, добавить к ним помидоры и поджарить ещё. Поместить в кастрюлю с водой. Свёклу очистить и натереть, поставить тушиться на сковородку и добавить лимонный сок. Ботву тщательно промыть, нарезать и добавить к свёкле. Тушить на медленном огне под крышкой в течение 10 минут. Выложить в суп, добавить соль, приправы и перемешать. Варить ещё 5 минут. Посыпать свежей зеленью. При подаче положить в тарелку половину варёного яйца.

Ботвинья, или зелёный борщ, получится, если добавить листья свёклы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bondar Illia

Как сделать борщ ярко-красным: хитрости шеф-повара

Секрет ярко-красного борща — лимонный сок или уксус, который добавляется к свёкле при пассеровании. Кислоту стоит добавлять к свёкле сразу, когда она ещё не совсем обработана термически. Также при обжарке свёклы можно добавить к ней сахар — от него свёкла зарумянится. То же самое сделает и небольшая ложка сливочного масла — поэтому свёклу многие хозяйки пассеруют именно на нём, при этом добавляя кислоту. Свёклу важно не держать долго на сковороде и помещать в борщ ближе к концу варки. Насыщенности цвету борща добавит и свекольный сок.

Польза борща

Множество овощей в борще насыщают организм клетчаткой. Свёкла содержит вещества, которые правильно настраивают работу кишечника. В капусте имеются витамины группы В, витамины С и K. В чесноке и помидорах много антираковых веществ. Мясной бульон стимулирует пищеварение, способствует восстановлению сил, особенно после болезней и операций, устраняет дефицит железа, укрепляет сердце и сосуды.

Авторы Екатерина Субботина