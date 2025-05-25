7 цветов, которые запрещали государства: Чем Риму не угодил пурпурный, а СССР — неоновый

На самом деле мир устроен просто. Всё материальное состоит из частиц. Всё (или почти всё) нематериальное — из волн. Сложности начинаются, когда частицы и волны, то есть материя и энергия, начинают взаимодействовать, порождая такие крышесносные вещи, как Вселенная и её законы. Что такое цвет? Цвет — это волна, обладающая определённой длиной. Например, длина волны фиолетового — от 380 до 450 нанометров. Красного — от 635 до 770 нанометров. Чёрный цвет — это когда волны вообще не существует. Он не является цветом с точки зрения физики, как и розовый, ведь розовый существует только в человеческих глазах: так глазное яблоко интерпретирует ненасыщенный красный, смесь красного с белым. Если честно, это настолько сложно звучит, что мы уже начали понимать, почему государства в прошлом запрещали эти семь цветов. Или не цветов вовсе? Рассказываем в материале.

1. Пурпурный в Римской империи

Римская империя была суровым государством. Более суровыми были только Римская республика и Римское царство. Фото © «Шедеврум»

Стоит отметить, что в древние времена цвета получать было трудно. Если вы хотели добыть жёлтый, ещё ничего: ваши друзья — одуванчики, зверобой и цитрусовые. Если речь шла о зелёном — шпинат, бузина и болотный хвощ очень помогали. Это достаточно распространённые, к тому же иногда даже приятно пахнущие растения. Но был в древности один цвет, ради которого приходилось убить тысячи живых существ. Дорогостоящая операция по добыче пурпурного, или фиолетового, цвета, включала умерщвление тысяч моллюсков вида иглянки. В греческом языке иглянки назывались «порфирами», отсюда и пошло наименование цвета — «пурпурный». Учитывая, сколько иглянок нужно было выловить для его получения, можно сказать, что этот цвет ассоциировался буквально с абсолютной властью.

В Древнем Риме носить пурпурную одежду мог только император. Так, Калигула жестоко казнил тех, кто осмелился украсть у правителя пурпур. Стоит отметить, что императорская пурпурная тога источала вонь, и достаточно сильную: иглянки выделяют отчётливый чесночный запах в момент смерти, а их измельчённые разлагающиеся тела, пропитавшие собой ткань, добавляли к ноте чеснока ещё и тяжёлый аромат гниения. В общем, находиться в одной комнате с римским императором современным людям было бы непросто. Зато император мог не бояться вампиров.

2. Голубой в Северной Корее

«Самый модный цвет — голубой!» — такая фраза никогда не смогла бы возникнуть в Северной Корее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Janusz Pienkowski

Может прозвучать странно, но голубой в КНДР действительно запрещён. Правда, не везде, а в качестве цвета для джинсов. На самом деле в Северной Корее запрещены вообще все джинсы, любых цветов, но чёрные местная молодёжь носит — в них сложнее попасться местным органам правопорядка. Впрочем, наказывают за штаны из денима почти так же, как и за южнокорейские дорамы. В случае чёрного цвета можете отделаться легко, но за голубой вполне могут обвинить в измене и казнить, если вы — гражданин КНДР. Туристам такие джинсы носить можно. Строгие правила возникли потому, что голубые джинсы — это символ Америки и капитализма.

3. Багряный в елизаветинской Англии

«Королева-девственница» особенно сильно регулировала багряный цвет. Фото © Wikipedia / William Scrots

Королева Елизавета в XVI веке сделала Англию великой морской державой. До «королевы-девственницы» Альбион проигрывал соперникам, в основном Испании, по всем фронтам. Сама Елизавета, как это ясно по прозвищу, никогда не выходила замуж — она была дочерью прототипа Синей Бороды, короля Генриха VIII, и это на девушку довольно сильно повлияло. Поэтому, видимо, великую королеву тянуло ещё и к странным законам. При ней носить одежду багряного цвета запрещали всем, кроме самой королевы и высшей знати. Правда, простолюдины и так не смогли бы себе её позволить: багряный добывали из мексиканских кошенилей — насекомых, которые живут в Америке и питаются кактусами опунциями. Багряный краситель был таким же дорогим, как пурпурный в Древнем Риме, но пах, конечно, гораздо лучше.

4. Жёлтый в Китае эпохи Цин

Китай эпохи Цин — это местечко, где жёлтый под запретом, правда не для всех. Фото © «Шедеврум»

Китай эпохи Цин наделял жёлтый цвет сакральным смыслом. Жёлтый был цветом неба, то есть цветом императора. Естественно, кроме императора никто не мог его носить. Допускалось использование жёлтого в религиозных ритуалах, но малейшее его смешение с другими цветами жестоко наказывалось. Простолюдины не могли покрасить жёлтым даже крыши своих домов — это считалось оскорблением власти.

5. Яркие цвета в Японии эпохи Эдо

В Японии эпохи Эдо торговцам запрещалось носить яркие цвета. Фото © «Шедеврум»

Япония эпохи Эдо — это тот классический образ Японии, который мы видим в дошедшем до нас искусстве, в аниме или в фильмах про самураев. Но нам редко показывают изнанку этого времени. На самом деле в эпоху Эдо тоже существовали безумные законы, запрещавшие цвета. Так, торговцы не могли использовать яркие оттенки в своей одежде. Возможно, это был прототип современных законов о рекламе, но среди японского «купеческого» сословия он вызвал яростное сопротивление. Торговцы Японии нашли, как обойти этот закон: они придумали стиль «ики», — костюмы, неброские с внешней стороны, но обладающие яркой подкладкой.

6. Яркие цвета и неон в СССР

Фото © РИА «Новости» / Алексей Куденко

После смерти Сталина в СССР появилась важная проблема: молодёжные субкультуры, которые захотели копировать западный образ жизни. Они предпочитали яркую одежду, «тащились» от неона и всячески подрывали социализм своим существованием. Официально, на законодательном уровне, Советский Союз не оформлял запрет — это было бы слишком. Но яркие оттенки, неон и другие атрибуты капиталистической жизни постоянно порицались пропагандой и были убраны с производства.

7. Красный в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия против глобализации. Интересно, кто победит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Offthecouchexperience

В нулевых Саудовская Аравия выдала один из самых странных цветовых запретов последних лет. Весь февраль данное государство запрещало красный цвет. Так арабы боролись с Днём Святого Валентина. Учитывая, что 2000-е были эпохой Джорджа Буша и погони за Саддамом Хусейном, этот запрет можно даже расценить как жест солидарности с другими мусульманскими странами, пострадавшими от вторжений США. Как бы то ни было, с 1-го по 28-е или 29-е февраля каждый год вы могли попасть на допрос за красную одежду, а красные шарики, цветочки или конфеты изымались на благо общества. К 2020-му запрет стал не таким строгим.