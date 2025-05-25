«Окей, летс го»: На экс-супругу Паши Техника завели уголовное дело
На экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую завели уголовное дело
Ева Карицкая и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya
На экс-супругу рэпера Паши Техника завели уголовное дело. Об этом Ева Карицкая сообщила в социальных сетях.
«Утро, как обычно, не доброе. На меня заводят уголовное дело. Окей, летс го», — написала девушка.
Ранее бывшая жена Паши Техника утверждала, что в Таиланде ей угрожает судебное преследование по обвинению в клевете. Она связывает это с её публичными заявлениями о том, что причиной смерти рэпера стало употребление наркотиков. Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. 11 апреля с ним простились в московском районе Лефортово. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.