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25 мая, 08:37

«Окей, летс го»: На экс-супругу Паши Техника завели уголовное дело

На экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую завели уголовное дело

Ева Карицкая и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

Ева Карицкая и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

На экс-супругу рэпера Паши Техника завели уголовное дело. Об этом Ева Карицкая сообщила в социальных сетях.

«Утро, как обычно, не доброе. На меня заводят уголовное дело. Окей, летс го», — написала девушка.

Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых платформ после его смерти
Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых платформ после его смерти

Ранее бывшая жена Паши Техника утверждала, что в Таиланде ей угрожает судебное преследование по обвинению в клевете. Она связывает это с её публичными заявлениями о том, что причиной смерти рэпера стало употребление наркотиков. Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. 11 апреля с ним простились в московском районе Лефортово. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

Мария Любицкая
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