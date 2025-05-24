«Клевета, которой не было»: Экс-супруге Техника угрожают уголовным делом в Таиланде

Ева Карицкая, экс-супруга Паши Техника, сообщила, что в Таиланде ей грозит преследование по ложному обвинению в клевете. По её мнению, причиной стали её заявления о том, что смерть рэпера наступила в результате употребления запрещённых веществ. Бывшая супруга выложила в соцсетях голосовое сообщение некой девушки, которая присутствовала во время госпитализации Техника и видела все подробности.

В голосовом сообщении неизвестная девушка рассказывает, как во время пребывания Техника в Таиланде она помогла некоему Борису, чтобы музыкант не скончался при нём. Судя по всему, мужчина приехал по вызову из-за тяжёлого состояния рэпера, но у него не было с собой прибора для измерения сатурации. Однако у него случайно оказался препарат, после которого Техник смог открыть глаза.