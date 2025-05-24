«Клевета, которой не было»: Экс-супруге Техника угрожают уголовным делом в Таиланде
Бывшей жене Паши Техника угрожают уголовным делом в Таиланде
Ева Карицкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karitskayaevaa
Ева Карицкая, экс-супруга Паши Техника, сообщила, что в Таиланде ей грозит преследование по ложному обвинению в клевете. По её мнению, причиной стали её заявления о том, что смерть рэпера наступила в результате употребления запрещённых веществ. Бывшая супруга выложила в соцсетях голосовое сообщение некой девушки, которая присутствовала во время госпитализации Техника и видела все подробности.
В голосовом сообщении неизвестная девушка рассказывает, как во время пребывания Техника в Таиланде она помогла некоему Борису, чтобы музыкант не скончался при нём. Судя по всему, мужчина приехал по вызову из-за тяжёлого состояния рэпера, но у него не было с собой прибора для измерения сатурации. Однако у него случайно оказался препарат, после которого Техник смог открыть глаза.
«Мне угрожают уголовным делом за клевету, которой не было. <...> По большей степени я переживаю только за своего ребёнка, но я думаю, что вызову маму, напишу на неё доверенность, чтобы она благополучно ребёнка увезла и мой сын находился в безопасности», — сказала экс-жена Техника.
Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. 11 апреля с ним простились в московском районе Лефортово. На «последний концерт» исполнителя пришли знакомые, близкие, коллеги и фанаты. Прощание обернулось скандалом. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Позже стало известно, что сына Паши Техника отправят в рехаб для детей с «химическими зависимостями».