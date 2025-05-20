Единственную картину Паши Техника продали за $126,5 тысяч
Игорь Исполин рядом с картиной «Легенда». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorispolin
Картину Паши Техника «Легенда», созданную в соавторстве с современным художником Игорем Исполиным, продали за 126,5 тысяч долларов. Таким образом скончавшийся в апреле рэпер стал одним из самых дорогих художников России. Её выкупил Дмитрий Князев, рассказали в соцсетях музыканта.
«Легенда» — единственная картина, созданная пашей Техником. Изначально проект задумывался как серия работ, однако обстоятельства помешали исполнить идею. Картину выставляли как моноэкспозицию к выставке Port Art Fair.
Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. 11 апреля с ним простились в московском районе Лефортово. На «последний концерт» исполнителя пришли знакомые, близкие, коллеги и фанаты. Прощание обернулось скандалом. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Позже стало известно, что сына Паши Техника отправят в рехаб для детей с «химическими зависимостями».