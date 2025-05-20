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Регион
20 мая, 13:38

Единственную картину Паши Техника продали за $126,5 тысяч

Игорь Исполин рядом с картиной «Легенда». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorispolin

Игорь Исполин рядом с картиной «Легенда». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorispolin

Картину Паши Техника «Легенда», созданную в соавторстве с современным художником Игорем Исполиным, продали за 126,5 тысяч долларов. Таким образом скончавшийся в апреле рэпер стал одним из самых дорогих художников России. Её выкупил Дмитрий Князев, рассказали в соцсетях музыканта.

«Легенда» — единственная картина, созданная пашей Техником. Изначально проект задумывался как серия работ, однако обстоятельства помешали исполнить идею. Картину выставляли как моноэкспозицию к выставке Port Art Fair.

Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых платформ после его смерти
Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых платформ после его смерти

Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. 11 апреля с ним простились в московском районе Лефортово. На «последний концерт» исполнителя пришли знакомые, близкие, коллеги и фанаты. Прощание обернулось скандалом. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Позже стало известно, что сына Паши Техника отправят в рехаб для детей с «химическими зависимостями».

Полина Никифорова
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