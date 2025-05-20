Единственную картину Паши Техника продали за $126,5 тысяч

Картину Паши Техника «Легенда», созданную в соавторстве с современным художником Игорем Исполиным, продали за 126,5 тысяч долларов. Таким образом скончавшийся в апреле рэпер стал одним из самых дорогих художников России. Её выкупил Дмитрий Князев, рассказали в соцсетях музыканта.