Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых платформ после его смерти
Mash: Треки Паши Техника могут удалить со стриминговых платформ из-за наркотиков
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ techniquepashalive
Треки Паши Техника могут быть удалены со стриминговых платформ. По информации Mash, Роскомнадзор добавил три его песни в список запрещённой информации после обращения, поступившего ещё при жизни артиста.
Как пишет телеграм-канал, внимание сотрудников воронежского отделения РКН изначально привлекли несколько песен, в которых Паша Техник упоминает виды и процесс употребления наркотиков. После этого было направлено заявление, чтобы добиться их запрета.
Уточняется, что проверка композиций рэпера началась ещё до его смерти. Тогда председатель совета отцов России Андрей Згонников выступил с просьбой к ведомствам о полном запрете на выступления музыканта. Также он настаивал на возбуждении уголовного дела. Лишь недавно его заявление было взято в работу. Телеграм-канал также сообщает, что информацию подтвердили непосредственно в РКН.
Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. 11 апреля с ним простились в московском районе Лефортово. На «последний концерт» исполнителя пришли знакомые, близкие, коллеги и фанаты. Прощание обернулось скандалом. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Позже стало известно, что сына Паши Техника отправят в рехаб для детей с «химическими зависимостями».