Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых платформ после его смерти

Треки Паши Техника могут быть удалены со стриминговых платформ. По информации Mash, Роскомнадзор добавил три его песни в список запрещённой информации после обращения, поступившего ещё при жизни артиста.

Как пишет телеграм-канал, внимание сотрудников воронежского отделения РКН изначально привлекли несколько песен, в которых Паша Техник упоминает виды и процесс употребления наркотиков. После этого было направлено заявление, чтобы добиться их запрета.