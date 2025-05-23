Меркурий в знаке зодиака Близнецы: Что это значит и когда ждать первых скачков эмоций и неадеквата

Меркурий покидает созвездие Тельца и переходит в знак зодиака Близнецы. Это произойдёт уже совсем скоро. И планета, которая «ретроградит» по нескольку раз в год, а также является самой близкой к Солнцу, и тут будет способна влиять на жизнь людей. Рассказываем, чего ждать от Меркурия в созвездии Близнецов и почему это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Когда Меркурий войдёт в знак зодиака Близнецы

Меркурий будет в знаке зодиака Близнецы с конца мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Меркурий войдёт в знак зодиака Близнецы 26 мая. Транзит пройдёт достаточно быстро. Планета плавно перейдёт в созвездие Кастора и Поллукса из знака зодиака Телец, которым управляет Венера. Планеты в астрологии не конфликтуют друг с другом, поэтому какие-то сильные негативные вибрации обойдут нас стороной. Но обща атмосфера, естественно, изменится. С 26 мая можно будет заметить, что мир стал как будто более суетным и «близнецовым».

Какое Меркурий имеет отношение к знаку зодиака Близнецы

Как Меркурий относится к знаку зодиака Близнецы? Фото © «Шедеврум»

Невероятно важен тот факт, что Меркурий — управитель знака зодиака Близнецы. Получается, с 26 мая он будет находиться дома. Планета чувствует себя комфортно в созвездии Близнецов, поэтому сможет в конце мая и начале июня полностью раскрыть свой потенциал. Так, Меркурий усиливает эффективность мыслительных процессов и активирует процессы, которые влияют на способность к обучению. Проще говоря, если вам надо сдавать экзамен — выбирайте Меркурий в знаке зодиака Близнецы. Как говорит шаманка Кажетта Ахметджанова, многие почувствуют в этот период повышение когнитивной активности, а также ускорение темпа жизни.

Кому ещё покровительствует Меркурий

Такая важная и близкая к Земле планета, как Меркурий, просто не может покровительствовать всего одному знаку зодиака. Так рассчитали ещё древнейшие астрологи, жившие в эпоху Античности. И самое близкое к Солнцу космическое тело в этом не одиноко. Вторым подопечным планеты становится знак зодиака Дева. Меркурий управляет и воздушным, и земным знаком, но «в воздухе» чувствует себя лучше. Знак зодиака Близнецы отражает на зодиакальном круге мужское начало Меркурия, а знак зодиака Дева — женское.

Что означает переход Меркурия в знак зодиака Близнецы

Скорый переход Меркурия в знак зодиака Близнецы сулит большие изменения. Фото © «Шедеврум»

Меркурий — это планета, которая в астрологии ассоциируется с разумом, речью, информацией, логистикой и мышлением. В стихии воздуха он чувствует максимальную свободу и полностью проявляет все свойства. А знак зодиака Близнецы — один из самых подвижных. Коммуникации, как внутренние, так и публичные, новые знания, лёгкость восприятия и усвоения информации, повышенная способность адаптироваться — это всё к Близнецам по гороскопу. Часто именно рождённые под этим знаком зодиака считаются мастерами быстрых решений, людьми, которые постоянно расширяют не только круг общения, но и круг интересов.

Когда Меркурий в воздушном знаке, он усиливает все связанные с интеллектом процессы, увеличивает тягу к новой информации, по большей части новостям, помогает быстрее усвоить знания и толкает нас на учёбу, путешествия, освоение новых технологий. Начиная с 26 мая на первый план выйдут речь, знания, движение, как физическое, так и ментальное. И, конечно, контакты и коммуникация.

Каких изменений стоит ждать от Вселенной, когда Меркурий в своём знаке зодиака

Когда Меркурий в своём самом комфортном доме, в созвездии Близнецов, пора адаптироваться к переменам. Фото © «Шедеврум»

Как рассказала шаманка Кажетта «Вечерней Москве», Меркурий в знаке зодиака Близнецы — это время, когда невероятно усилится темп жизни. В этот период наше мышление становится особенно активным, быстрым и гибким. Это особенно полезно будет работникам умственного труда: программистам, специалистам медиа-сферы, учёным. Расскажем, как конкретно самая маленькая планета повлияет на обстановку в мире.

Фейкам — бой! Мы станем искать, проверять и перепроверять информацию, причём гораздо больше, чем до 26 мая.

Коммуникабельная энергия знака зодиака Близнецы позволит нам вступать в более эффективный диалог и задавать важные вопросы.

Наши потребности в общении в целом повысятся, хороший момент, чтобы расширить круг знакомств.

Нам захочется узнать что-то новое, поехать в путешествие.

В каждом из нас проснётся маленький Юлий Цезарь: мы сможем заниматься несколькими делами сразу и не сходить от этого с ума.

Возникнет желание прочитать или даже написать новую книгу, послушать новый подкаст, записаться на новый парктический курс или открытую лекцию. Вам захочется не только получать знания, но и делиться ими.

Новые образовательные проекты, экзамены, статьи, переговоры — всё это в период Меркурия в знаке зодиака Близнецы будет получаться лучше обычного.

Но не стоит забывать и стереотипные проблемы Близнецов по гороскопу: дефицит внимания и склонность «распыляться». У вас может появиться много новых интересов, из-за этого фокус станет более рассеянным. Частая перемена мнений тоже характеризует этот знак зодиака. А постоянная переоценка информации вместе со спонтанными решениями и вовсе может застопорить важные процессы, например согласование договоров.

Пока Меркурий в знаке зодиака Близнецы, критически важно: проверять факты;

не делать поспешных выводов;

быть особо внимательными к деталям;

замечать, когда обстановка требует быстрого приспособления к новым условиям.

Положение Меркурия на небе — это и правда так важно?

Меркурий в созвездии Близнецов — это явление, которое влияет на всю планету. Планету Земля. В Античности люди были уверены в этом. Фото © «Шедеврум»

Меркурий в знаке зодиака Близнецы — это так же феноменально, как Марс в знаке зодиака Овен или Солнце в знаке зодиака Лев. Когда планета находится у себя дома, она всегда действует так, как заложено в её природе, и максимально раскрывается. Период, который начнётся 26 мая, будет усиливать всё, что связано с языками, логикой и коммуникацией. Возможно, это касается даже языков программирования, потому что мы используем их, чтобы «общаться» с машинами. Кто знает, может, в недрах OpenAI уже придумали, как полноценно подружиться с нейросетью при помощи языка Python?

В любом случае, Меркурий в своём родном знаке зодиака — это период, в который можно и нужно работать над коммуникациями, налаживать связи, учиться самим, учить других и обмениваться идеями. С точки зрения астрологии транзин 26 мая благоприятен для: новых информационных продуктов, как их создания, так и запуска;

расширения круга общения, новых знакомств.

А ещё будет гораздо легче находить компромиссы, участвовать в переговорах и договариваться даже о самом важном.