«Удачные повороты судьбы»: Названы 5 знаков зодиака, которым повезёт с деньгами в конце мая

Последние дни мая обещают для Тельцов особенно удачное материальное положение, предупредила таролог и нумеролог Ирина Листовская. По её словам, карты предвещают этому знаку стабильность и процветание, а также высокую вероятность получения неожиданного наследства или выгодного предложения.

Кроме того, Девы в этот период окажутся в центре внимания. У них есть все шансы проявить свои деловые навыки и добиться успеха в проектах, приносящих значительную прибыль. Что касается Козерогов, то в конце мая деньги к ним пойдут легко, без особых усилий. Есть хорошие шансы получить предложение о выгодном сотрудничестве.

«Скорпионы под занавес мая могут рассчитывать на удачные повороты судьбы. Карты говорят о том, что их финансовая ситуация может резко измениться в лучшую сторону, если они не упустят возможности, которые появятся на пути», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».