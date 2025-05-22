Потомственные колдуны: Люди с этой группой крови в 90 % наделены силой магии

Что, если магия действительно существует и течёт в наших жилах? Учёные давно изучают генетические особенности разных групп крови, но есть кое-что, о чём не пишут в учебниках. Среди нас живут люди, которые с рождения обладают необъяснимыми способностями — от предчувствия опасности до умения исцелять прикосновением. И, что самое удивительное, эти дары часто передаются по наследству, вместе с определённой группой крови.

Кто эти избранные? Почему одни рождаются с обострённой интуицией, а другие годами учатся тому, что для кого-то является врождённым? И главное — как распознать в себе эти спящие способности? Ответы кроются не только в эзотерических учениях, но и в нашей ДНК.

Самая магическая группа крови

Фото © «Шедеврум»

В мире, где магия переплетается с реальностью, группа крови становится не просто биологическим аспектом человека, но и мощным носителем древних тайн и сил. Согласно этой теории, избранные группы крови являются особенными — они несут в себе магическую наследственность предков, оставаясь связующими нитями между поколениями. Каждая капля такой крови содержит воспоминания о былых временах, когда магия была неотъемлемой частью жизни.

Третья группа крови, известная как Б, является истинным символом адаптации и трансформации. Люди с этой группой, по легенде, способны легко впитывать в себя новые энергии и идеи, они обладают врождённым даром находить нестандартные решения трудных задач. Люди с третьей группой крови могут видеть мир под углом, который недоступен окружающим, а интуиция ведёт их по жизненным тропам, наполняя удачей и вдохновением.

Фото © «Шедеврум»

Четвёртая группа крови, известная как AB, обладает ещё более загадочной силой. Считается, что люди с этой группой — истинные хранители баланса между светом и тьмой. Они способны соединять противоположности, находя гармонию в хаосе. Легенды рассказывают, что их кровь пропитана энергией древних шаманов, способных вызывать духи природы и общаться с ними. Люди с четвёртой группой крови вливают в свою жизнь элементы мистики и таинства, они лучше других понимают эмоции и мысли окружающих, словно обладают внутренним компасом, указывающим на путь в этом мире.

Отрицательный резус-фактор — это хорошо или плохо

Фото © «Шедеврум»

Но при этом, если у обладателей третьей или четвёртой группы крови отрицательный резус, это добавляет удивительные ноты к их магической природе. Отрицательный резус рассматривается как особый знак, усиливающий их способности, даря доступ к более глубоким уровням ясновидения. Такой резус как будто дополнительная сила, открывающая дверцы в иные миры. Она позволяет воспринимать больше энергии и чувствовать тонкие вибрации, которые укрыты от обычного человека.

Однако иногда магия несёт с собой и сторону тьмы. Люди третьей и четвёртой групп крови с отрицательным резусом могут столкнуться и с вызовами. Их способность чувствовать и ощущать может привести к эмоциональному истощению, ведь они открыты для энергий, которые могут быть тяжёлыми и подавляющими. В то же время они способны превращать эту тяжесть в силу, используя её для помощи себе и другим, обретая статус духовных проводников.