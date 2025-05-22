Духи и йети: Раскрыта страшная тайна горы-убийцы Эверест

Тела погибших покорителей Эвереста зачастую остаются там из-за трудностей, связанных с эвакуацией. На ряде участков альпинисты вынуждены переступать через трупы, а некоторые из них даже служат своеобразными ориентирами. Экстрасенс Яна Чёрная уверена, что на горе наблюдается высокая концентрация энергии, связанная в первую очередь с большим числом неупокоенных душ.

По её словам, тела не погребены, поэтому не могут обрести покой и превращаются в духов-отшельников. Такие духи могут специально зазывать альпинистов на опасные участки. В то же время существуют и добрые призраки, которые, согласно поверьям, указывают спортсменам правильное направление.

«Есть информация, которая подтверждает, что первые зарегистрированные случаи обнаружения йети связаны с регионом Эверест, а в фольклоре местных племён много упоминаний о двуногих хищных ночных существах, живущих в их среде», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Она также подчеркнула, что Эверест всегда был территорией тайн и мистики. Однако альпинистов на гору привлекает дух авантюризма и азарта. А уже на высоте они нередко сталкиваются с различными мистическими явлениями, которые крайне сложно объяснить.