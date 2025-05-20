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19 мая, 22:02

Боня вышла на связь после покорения Эвереста, показав фото с кепками

Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Виктория Боня вышла на связь после покорения Эвереста, показав фотографии с восхождения. Блогер обещала развернуть на вершине флаг России, однако вместо этого в соцсетях появились снимки с кепками.

«Моя кепка первая в мире, которая побывала на самой высокой точке мира. Я сошью коллекцию, посвящённую Эвересту», — написала знаменитость.

Восхождение не обошлось без неприятностей. Боня рассказала, что видела на своём пути трупы тех, кто покорить Эверест так и не смог.

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Ранее сообщалось, что Виктория Боня всё же покорила Эверест. Компания Elite Exped опубликовала список участников, покоривших вершину 19 мая, в котором значится и блогер. Во время восхождения она столкнулась с серьёзными трудностями. На высоте у Бони началась горная болезнь — понадобились кислород и экстренная эвакуация вертолётом.

Антон Голыбин
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