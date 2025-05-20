Боня вышла на связь после покорения Эвереста, показав фото с кепками

Виктория Боня вышла на связь после покорения Эвереста, показав фотографии с восхождения. Блогер обещала развернуть на вершине флаг России, однако вместо этого в соцсетях появились снимки с кепками.

«Моя кепка первая в мире, которая побывала на самой высокой точке мира. Я сошью коллекцию, посвящённую Эвересту», — написала знаменитость.