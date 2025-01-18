Зрелый и состоятельный: Эзотерик раскрыла, с кем Боня отправилась на свидание без лифчика

Виктория Боня была на свидании со зрелым и состоятельным мужчиной, заявила эзотерик Майя Королёва, увидев фотографию светской львицы в полупрозрачном топе без бюстгальтера. Мистика не исключила, что 45-летняя звезда встречалась с творческим человеком, готовым показать свои чувства и настроенным на глубокое эмоциональное общение.

Карты Таро показали гадалке, что кавалер Бони может быть успешным бизнесменом, который ценит стабильность и материальный комфорт. Заглянув в будущее, она отметила, что избранником звезды станет влиятельный мужчина с высоким социальным статусом, который даст своей супруге защиту и стабильность. У пары могут родиться дети.