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18 января, 13:41

Зрелый и состоятельный: Эзотерик раскрыла, с кем Боня отправилась на свидание без лифчика

Эзотерик Королёва: Боня была на свидании со зрелым и состоятельным мужчиной

Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / victoriabonya

Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / victoriabonya

Виктория Боня была на свидании со зрелым и состоятельным мужчиной, заявила эзотерик Майя Королёва, увидев фотографию светской львицы в полупрозрачном топе без бюстгальтера. Мистика не исключила, что 45-летняя звезда встречалась с творческим человеком, готовым показать свои чувства и настроенным на глубокое эмоциональное общение.

Карты Таро показали гадалке, что кавалер Бони может быть успешным бизнесменом, который ценит стабильность и материальный комфорт. Заглянув в будущее, она отметила, что избранником звезды станет влиятельный мужчина с высоким социальным статусом, который даст своей супруге защиту и стабильность. У пары могут родиться дети.

«Возможно, он помогает Виктории в карьерных или финансовых вопросах. Если Боня и её избранник смогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию, у них есть все шансы построить прочный союз», — полагает собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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К слову, на днях Виктория Боня в аэропорту «украла» чемодан известного бизнесмена. А ещё недавно телеведущую призвали лишить гражданства России за поддержку украинского боксёра Усика.

Борис Эльфанд
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