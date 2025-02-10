Наследство Тетиса: Останки древних морских чудовищ выдали тайну самой высокой горы на Земле
Геолог Химченко: Высочайшая точка на Земле была дном древнего океана Тетис
Около 70 млн лет назад гора Эверест, которая сегодня считается высочайшей точкой на Земле, была дном океана Тетис, существовавшего в эпоху мезозоя между древними континентами Гондвана и Лавразия. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Павел Химченко в эфире радио Sputnik.
«Давно высочайшая точка на Земле (Эверест — 8848 м) являлась дном океана Тетис, который существовал тогда», — поделился интересным фактом геолог.
Он заявил, что у учёных есть подтверждение этому. В ходе исследований выяснилось, что верхушка Эвереста собрана из породы, состоявшей в основном из раковин древних морских обитателей.
Ранее другой учёный раскрыл тайну затонувшей Атлантиды. Она, скорее всего, располагалась на востоке Средиземного моря, около островов Тира, Андикитира и вулкана Санторин. Атлантида не была континентом, как принято считать, а всего лишь островом даже меньшим, чем Крит. Она оказалась под водой в результате извержения вышеупомянутого вулкана.