Наследство Тетиса: Останки древних морских чудовищ выдали тайну самой высокой горы на Земле

Около 70 млн лет назад гора Эверест, которая сегодня считается высочайшей точкой на Земле, была дном океана Тетис, существовавшего в эпоху мезозоя между древними континентами Гондвана и Лавразия. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Павел Химченко в эфире радио Sputnik.

«Давно высочайшая точка на Земле (Эверест — 8848 м) являлась дном океана Тетис, который существовал тогда», — поделился интересным фактом геолог.

Он заявил, что у учёных есть подтверждение этому. В ходе исследований выяснилось, что верхушка Эвереста собрана из породы, состоявшей в основном из раковин древних морских обитателей.