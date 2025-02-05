Другое вещество. Что за гигантские объекты скрываются внутри Земли Life.ru решил узнать мнение геолога по поводу давней загадки огромных сгустков вещества под Тихим океаном и Африкой. 5 февраля, 03:01 Учёные предположили, что загадочные объекты в мантии Земли — обломки другой планеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Такая картина происходящего внутри Земли сложилась у учёных ещё в 1980-е годы после тщательного анализа данных сейсмостанций: то, как волны землетрясений проходят через вещество в недрах планеты, многое говорит о том, что это за вещество.

Необычные структуры в мантии Земли, получившие название «крупные области с низкой скоростью сдвига» (художественная анимация). Фото © Wikipedia

Выяснилось, что в двух местах на глубине нескольких тысяч километров волны определённого типа распространяются гораздо медленнее, чем в окружающем пространстве. Как объясняют исследователи, это означает, что вещество там заметно горячее и при этом чуть плотнее всей остальной мантии.

Иными словами, под Тихим океаном и Африкой непосредственно к внешней жидкой части земного ядра в двух местах прилегают структуры неизвестного происхождения. Они простираются на сотни километров и в высоту, и в ширину. Регионы назвали Large low-shear-velocity provinces, сокращённо LLSVP: «крупные области с низкой скоростью сдвига».

Рассматривают две версии. Первая гласит, что это обломки затонувших плит земной коры. Геофизик, заведующий лабораторией деформационных процессов в земной коре Института динамики геосфер РАН Алексей Остапчук заверил, что это вполне похоже на правду. Он добавил, что похожая структура прослеживается примерно под Камчаткой. По мнению учёного, это последствия очень медленного и постепенного процесса обновления литосферы.

— Кора преобразуется. Хороший пример — Срединно-океанический хребет. Там магма всё время поднимается наружу — и кора растёт. Атлантический океан увеличивается. В одном месте плита уходит в мантию, а в другом новая кора появляется. Происходит постоянное обновление поверхности, — объяснил Life.ru кандидат физико-математических наук.

Меж тем недавнее исследование сейсмологов и геологов из Нидерландов и США добавило очков в пользу второй версии: о том, что это структуры внеземного происхождения. По этой гипотезе в мантии погребены обломки ядра той самой предполагаемой планеты, которую считают «родительницей» Луны. Её назвали Тейя в честь мифической матери богини Луны Селены.

Столкновение Земли с гипотетической планетой Тейя в представлении художника. Фото © Wikipedia / Ольга Кузьмина

По расчётам, она должна была быть приблизительно размером с Марс. Подозревают, что она столкнулась с Землёй на заре Солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет назад и разрушилась полностью: её внешние части перемешались с подброшенным от удара земным веществом, а внушительные фрагменты плотного ядра погрузились в мантию нашей планеты.

Так вот, учёные обнаружили, что сейсмические волны не только медленнее проходят через загадочные структуры, но и при этом теряют мало энергии, а это тоже многое подсказывает: по словам исследователей, в мелкозернистой породе волны ослабевают быстро, потому что их «тормозит» встреча с каждым таким «зерном». Значит, эти гигантские сгустки состоят из крупных частей. Меж тем, как подчеркнул нидерландский сейсмолог Арвен Деусс, «тонущие» литосферные плиты по мере своего погружения перекристаллизуются и поэтому они должны состоять из мелких «зёрен».

Тем не менее геофизик Алексей Остапчук не верит, что после столкновения Земли с другой планетой в мантии могли сохраниться обломки этого столкновения.

— Там должна была произойти полная переплавка всего вещества, и ничего такого с тех пор не сохранилось бы. Это маловероятно, — заключил ведущий научный сотрудник Института динамики геосфер.

Авторы Адель Романенкова