Никакого серебра: Кому из знаков зодиака противопоказано носить лунный металл и почему

Металлы образуются в космосе. Глубоко внутри сверхгигантов, звёзд класса A и в особенности жёлтых карликов класса G, таких как Солнце или Лямбда Овна, происходит термоядерная реакция невероятной силы. В результате газообразные вещества внутри звезды превращаются в более плотные молекулы металла. В случае молодых звёзд, например тех же карликов класса G, это чаще всего железо. А вот на поздних стадиях развития звёздные «старушки» могут производить и драгоценные металлы. Так, серебро чаще всего встречается в красных гигантах или сверхновых. Это звёзды на последних стадиях своего развития. И такие есть во всех известных нам созвездиях зодиакального круга. Рассказываем, кому из знаков зодиака противопоказано носить серебряные украшения.

Знак зодиака Овен

Серебро и знак зодиака Овен? Разве они не подходят друг другу? И если нет, то почему? Фото © «Шедеврум»

Астрологи сходятся во мнении, что представителям огненных знаков серебро носить не рекомендуется. Овны по гороскопу тоже сталкиваются с этим запретом. Но почему? Дело в том, что знак зодиака Овен относится к тригону Огня и управляется Марсом. Красная планета отвечает за инициативность и решительность. Поэтому темперамент у Овнов по гороскопу соответствующий: это смелые, уверенные в себе и своей правоте люди, сильные и эффективные лидеры. Серебро же символизирует более мягкую, уступчивую энергию Луны. Этот металл может воздействовать на разных представителей знака зодиака Овен по-разному. Кого-то он может угнетать, в том числе подавлять хорошо известные прорывные качества этого знака зодиака. А у кого-то вызывать грусть при длительном ношении. В общем, носить серебро недолго для Овнов по гороскопу относительно безопасно. Например, можно надеть серебро в театр, но вот засыпать с ним уже не рекомендуется. И, кстати, в созвездии Овна пока не нашли ни одного красного гиганта. Но звёзды Хамаль и Ботейн скоро могут ими стать: они — оранжевые гиганты. «Скоро» в космических масштабах — это около 100 миллионов лет.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев. Почему ему не стоит надевать серебряную цепь?

Знак зодиака Лев тоже относится к тригону Огня. Это значит, что с серебряными изделиями и у Львов по гороскопу есть проблемы. Представители этого знака любят сиять, отражая царственную натуру царя зверей. К тому же в астрологии управителем этого знака зодиака является Солнце. Лунный металл вступает с управителем в конфликт, поэтому длительное ношение серебряных украшений может негативно повлиять на эмоциональную сферу тех, кто родился под созвездием Льва. Серебро может сделать вас открытыми и чувствительными, а опасность заключается в излишней ранимости. В созвездии Льва пока что обнаружили только один красный гигант.

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец. Лучше сменить серебро на золото. Фото © «Шедеврум»

Знак зодиака Стрелец также относится к тригону Огня. Данный тригон в принципе не очень хорошо сочетается с лунным металлом. К тому же планета-управитель огненного знака зодиака — Юпитер. Она противостоит женственной и мягкой натуре серебра. Рождённые под знаком Стрельца обычно лёгкие в общении, они обожают приключения и стремятся к постоянному саморазвитию. Но серебро способно загасить стремление к приключениям и понизить самооценку представителя знака зодиака Стрелец. И, кстати, в созвездии Стрельца есть несколько красных гигантов, но эти звёзды находятся рядом со сверхмассивной чёрной дырой, расположенной прямо в центре Млечного Пути, нашей галактики.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог. Для них серебро тоже противопоказано. Фото © «Шедеврум»

Знак зодиака Козерог принадлежит тригону Земли. Представители этого знака отличаются ответственностью и трудолюбием, а если у них есть цель, то остановить этих людей невозможно. Они её добьются. Вместе с тем Козерог управляется Сатурном, а в экзальтацию входит под влиянием Марса. Такие энергии неблагоприятны для ношения серебра, поскольку влияние Красной планеты может усилить негативный эффект от этого металла. Так, серебро, по мнению астрологов, блокирует амбиции Козерога по гороскопу. Так как представитель знака не может проявить свою целеустремлённость, у него возникают тревожность и раздражительность.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы. Им не стоит носить серебро постоянно. Фото © «Шедеврум»

Несмотря на то что знак зодиака Близнецы принадлежит тригону Воздуха, им долго носить серебро тоже противопоказано. Энергия управляющей планеты, Меркурия, не очень хорошо сочетается с серебром. Лунный металл может лишить представителя знака зодиака Близнецы решительности и смелости. Их природное любопытство может сильно пострадать: как изучать новую информацию и знакомиться с новыми людьми, если теперь вы всего боитесь? Кроме того, серебро может забирать у вас силы.